Gotham Knights: fecha de salida, gameplay, tráiler y todo lo que sabemos

Si bien nos encontraremos con algunas caras familiares en el camino, como Freeze , algo acecha debajo de las ciudades en ataúdes encadenados esperando a ser desatados, y parece ser que en la Corte de los Búhos no les gusta la idea.

Durante el DC Fandome 2021 se vio cómo profundizarían en la Corte de los Búhos que ya vimos en New 52. Pero en esta ocasión los desarrolladores agregan sus propios giros de guion trayéndonos una historia muy oscura con Nightwing, Red Hood y el resto de la Bat-familia.

Los desarrolladores han confirmado que el juego no se lanzará en la antigua generación de consolas (PS4 y Xbox One). La decisión es porque quieren darle a los jugadores “la mejor experiencia posible”.

Gotham Knights se lanzará el 25 de octubre de 2022. No obstante, el juego en un principio estaba previsto que se lanzase en 2021.

A diferencia de Suicide Squad: Kill The Justice League , Gotham Knights no está ambientado en el mismo universo que Batman: Arkham que culminó con Arkham Knight en 2014, y estará protagonizado por Robin, Batgirl, Nightwing y Red Hood .

by Paula González