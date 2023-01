Con la adaptación de HBO de The Last of Us ahora en emisión, hay más ojos en el juego original que nunca. Sin embargo, si ya has jugado el juego innumerables veces y estás buscando algo nuevo, hay muchos títulos similares por ahí. Aquí hay 5 juegos como The Last of Us que deberías jugar en 2023.

The Last of Us cuenta una de las historias más queridas de todos los juegos. Su mundo postapocalíptico y peligroso y su narrativa emocional han estado capturando los corazones de los jugadores desde su lanzamiento en 2013.

Si eres un fan desde hace mucho tiempo, es posible que ya hayas experimentado la historia innumerables veces y estés buscando algo similar en lo que sumergirte. Afortunadamente, hay muchos títulos que se inspiran o comparten temas similares con The Last of Us.

Ya sea que busques una historia emotiva o una buena acción de zombis a la antigua, aquí hay 5 juegos como The Last of Us que deberías jugar en 2023.

Eastward

CHUCKLEFISH

Eastward fue uno de los mayores éxitos independientes de 2021. Este encantador título explora un concepto muy similar a The Last of Us ambientado en un mundo postapocalíptico donde la humanidad casi ha sido aniquilada debido a un virus. La historia sigue a un minero de mediana edad, John, y a una joven llamada Sam que deben viajar juntos por todo el país.

El juego principal implica exploración, combate y resolución de acertijos en los que el jugador debe utilizar las habilidades de ambos protagonistas para poder progresar. Eastward es un juego de rol de acción verdaderamente atractivo con un maravilloso estilo artístico que los fans de The Last of Us seguramente disfrutarán.

A Plague Tale: Innocence

Asobo Studio

Si te gustaban especialmente los encuentros sigilosos en The Last of Us, A Plague Tale: Innocence podría ser el juego perfecto para ti. Tomas el control de Amicia de Rune, una niña de 15 años que vive en Aquitania que debe escapar de los soldados de la Inquisición francesa mientras evita las hordas de ratas y mantiene a salvo a su hermano de 5 años, Hugo.

El modo de juego está firmemente arraigado en el horror y la supervivencia, el jugador debe usar el sigilo para evitar a los soldados hostiles, ya que Amicia morirá instantáneamente si la atrapan. Sin embargo, tiene una honda que puede usarse para distraer, aturdir o matar enemigos.

En general, es un juego narrativo fantástico que es perfecto para los amantes del sigilo.

Days Gone

Bend Studio

Days Gone es una historia postapocalíptica que sigue al ex forajido Deacon St. John mientras navega por las calles infestadas de zombis de Oregón.

Es una experiencia de mundo abierto con mucho que explorar y muchas opciones de combate emocionantes. Deacon usa su fiel moto para atravesar la tierra y evitar peligrosas hordas de ‘Freakers’, pero los jugadores deben vigilar de cerca cuánta gasolina hay en el tanque. En combate, Deacon puede equipar armas de fuego y armas cuerpo a cuerpo para derrotar a los Freakers.

Days Gone presenta muchos objetivos para completar y un gran mundo para explorar, está lejos de ser perfecto, pero sigue siendo un juego de zombis brillante.

Resident Evil 4

CAPCOM

Resident Evil 4 toma los espeluznantes entornos llenos de zombis de entradas anteriores y los cambia por una aldea de miembros de un culto hostil. Si bien está mucho menos centrado en el survival horror y más orientado a la acción, este juego tiene bastantes similitudes con The Last of Us.

Los jugadores toman el control de Leon S. Kennedy, a quien se le ha encomendado la tarea de rescatar a la hija del presidente, Ashley Graham, de una secta en un pueblo rural español. A lo largo del juego, te verás envuelto en vertiginosos tiroteos en los que tendrás que luchar contra los miembros de la secta violeta mientras acompañas a Ashley de vuelta a un lugar seguro.

Con una nueva versión en 2023, no hay mejor momento para retomar esta gran entrada en la querida serie de terror.

Brothers: A Tale of Two Sons

Starbreeze Studios

Este juego de aventuras sigue a dos hermanos jóvenes que emprenden un viaje para encontrar una cura para la enfermedad de su padre. Al igual que The Last of Us, pone un fuerte énfasis en las relaciones de los personajes.

El elemento más atractivo del juego es su jugabilidad central: cada hermano puede ser controlado con el joystick izquierdo o derecho y esto permite a los jugadores completar acertijos cooperativos .

Brothers: A Tale of Two Sons es un rico viaje emocional con una mecánica de mando extremadamente distinta que lo convierte en uno de los juegos de aventuras destacados disponibles en 2023.

¡Esos son 5 juegos como The Last of Us que deberías jugar en 2023!