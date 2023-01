Las ventas del juego The Last of Us se disparan tras el éxito de la serie de HBO

Gracias al éxito de la recién estrenada adaptación de HBO de la popular serie de videojuegos, The Last of Us, jugadores nuevos y viejos se están haciendo con copias del juego de casi 10 años de antigüedad, lo que ha provocado un importante aumento de las ventas del querido título.

The Last of Us ha comenzado a emitirse en HBO, y los fans del juego, así como los telespectadores en general, ya se han enamorado de los personajes, el mundo y la fotografía.

En vista del éxito de esta nueva adaptación televisiva, parece que la gente está volviendo a sus PlayStation y arrancando los dos videojuegos de la saga. Y no solo eso, sino que miles de personas se están lanzando a por ellos por primera vez, ya que las ventas se están disparando.

The Last of Us vuelve al Top 20 de ventas de juegos en el Reino Unido

Según ha informado Games Industry.biz, las ventas del primer juego se han disparado últimamente. Concretamente en el Reino Unido, The Last of Us Parte I se ha colocado entre los 20 juegos más vendidos de la región, con un asombroso aumento de ventas del 238% entre una semana y otra. Del mismo modo, la versión remasterizada para PS4 del primer juego ha experimentado un enorme aumento de las ventas, con un 322 %.

Estas cifras son impresionantes por sí mismas, pero lo son aún más si se tiene en cuenta que The Last of Us es un juego de hace casi 10 años.

Y aunque las ventas del segundo juego aún no se han disparado hasta estas cifras, os mantendremos informados si el segundo título recibe un trato similar. Sin embargo, dada la naturaleza controvertida de la Parte II, existe la posibilidad de que sea solo el primer juego en el que se sumerjan los jugadores y los nuevos fans.