Max Payne tendrá una nueva película live-action con 20th Century Studios

Se rumorea que Max Payne regresará a la pantalla grande ya que supuestamente se está trabajando en una nueva película live-action en 2oth Century Studios.

Ha pasado más de una década desde que la muy difamada película de Max Payne llegó a las pantallas de cine. Con Mark Wahlberg en el papel principal, el largometraje marcó el debut cinematográfico del personaje al que dieron vida Remedy Entertainment y Rockstar Games.

Ahora, se dice que el problemático detective regresa al mundo de la acción en vivo, ya que un nuevo proyecto comienza a cobrar fuerza.

Según el conocido filtrador de la industria cinematográfica Daniel Richtman, el segundo intento de llevar a Max Payne a la acción en vivo provendrá de 20th Century Studios. El proyecto potencial se reveló en el Patreon del propio Richtman, donde se publican sus primicias más atractivas.

Parece que los derechos cinematográficos de la franquicia se incluyeron en la fusión Disney/Fox, ya que la película de 2008 dirigida por el director de La Jungla: Un buen día para morir, John Moore, fue distribuida por 20th Century Fox.

Si bien Richtman no especificó si el proyecto tomaría la forma de una película o una serie de televisión, es probable que el estudio pruebe suerte en una segunda salida a la pantalla grande.

