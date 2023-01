Mejores Party Games para jugar en Switch, Xbox y PlayStation en 2023

Los Party Games son los videojuegos perfectos para jugar con amigos y familiares, y aquí están los mejores para 2023.

Los Party Games son ese género que toma el relevo (aunque sin llegar a sustituirlos) de los clásicos juegos de mesa que siempre hemos sacado cuando estamos con amigos y familiares. Por supuesto que muchos de nosotros seguimos disfrutando con juegos como Pictionary, Time’s Up o Uno. Pero de vez en cuando apetece más echar unas partidas a algún videojuego.

Afortunadamente, hay toneladas de videojuegos de fiesta o Party Games que son perfectos para cualquier ocasión. Ya sea que tengas una reunión familiar para una ocasión especial o una noche de videojuegos con amigos, hay algo para ti.

Hemos revisado la interminable lista de party games disponibles en Switch, Xbox, PlayStation y más para traerte los mejores que garantizan que tu fiesta va a ser un éxito.

Jackbox Party Pack, rey de los Party Games en 2023

Disponible en: Switch, Xbox, Playstation, PC y Mac

Si nunca has jugado un Jackbox Party Pack, te lo estás perdiendo. Cada paquete contiene cinco juegos únicos que van desde lo familiar hasta lo verdaderamente extraño, y cada jugador solo necesita un teléfono inteligente o una tablet para unirse, por lo que no es necesario tener mandos adicionales, ¡e incluso puedes jugarlos a través de una videollamada!

Hay nueve paquetes disponibles para elegir, lo que significa que realmente hay algo para todos. Recomendamos obtener el Party Pack 3 y Party Pack 6, ya que contienen una buena variedad de juegos realmente divertidos como Trivia Murder Party, Drawful y nuestro favorito personal, Push The Button, similar a Among Us.

Keep Talking and Nobody Explodes

Disponible en: Switch, Xbox, Playstation, PC y Mac

Si estás buscando un party game verdaderamente único que reúna a todos con una mezcla de caos y tensión, definitivamente vale la pena probar Keep Talking and Nobody Explodes. Una persona intenta desactivar la bomba, mientras que tus amigos te ayudan a desactivar acertijos individuales con solo un manual en su teléfono.

¿Lo más divertido? No pueden ver la bomba y no se te permite leer el manual. Es emocionante cuando se acaba el tiempo, pero la ráfaga de serotonina conjunta cuando logras desactivar con éxito una bomba es inmensa. Solo trata de no caerte si haces un movimiento en falso y explota todo.

Overcooked 2

Disponible en: Switch, Xbox, Playstation, PC y Mac

Overcooked 2 te pone a ti y a tus amigos en el papel de adorables pequeños chefs que deben trabajar juntos para preparar, cocinar y servir una variedad de platos, desde hamburguesas hasta sushi, todo mientras compiten contrarreloj. Es el juego cooperativo perfecto desde el sofá que pone a prueba el trabajo en equipo y la comunicación.

Overcooked requiere más habilidad que otros juegos de esta lista, por lo que podría decirse que es más adecuado para jugar con otros gamers. Cualquiera de las versiones del juego seguramente será un éxito en tu próxima fiesta, pero Overcooked 2 tiene algunas mejoras en el juego, mientras que el original suele estar disponible con un descuento.

Mario Party Superstars, indispensable Party Game para 2023

Nintendo

Disponible en: Switch

Si eres una de las muchas personas que creen que los títulos originales de Mario Party fueron los mejores, te alegrará saber que Superstars nos lleva de regreso a la era de Nintendo 64 con cinco tableros clásicos y 100 minijuegos, todos unidos en un paquete muy agradable que es perfecto para largas sesiones de juego con amigos.

Las reglas son simples: tira los dados, recorre el tablero, compite en minijuegos contra tus amigos y luego gasta las monedas que ganes en estrellas. ¡Quien obtenga más, gana! Con todo tipo de minijuegos clásicos para disfrutar, definitivamente vale la pena agregarlo a tu colección.

Just Dance 2023, el party game de los bailarines

Disponible en: Switch, Xbox, Playstation y Stadia

Sabemos que hay muchos detractores cuando se trata de Just Dance, pero con el grupo adecuado de personas, puede ser muy divertido. Ya ni siquiera necesitas un mando, solo su smartphone, por lo que incluso los miembros de su familia más reacios a los videojuegos no podrán resistirse a levantarse para bailar.

Si la gente está dispuesta a involucrarse realmente depende de la banda sonora y, afortunadamente, la edición 2023 de Just Dance tiene una muy buena variedad, que va desde artistas conocidos como Taylor Swift y Britney Spears hasta ofertas más modernas de Doja Cat, Harry Styles , e incluso el grupo de K-pop ITZY.

Knowledge is Power

Disponible en: solo PlayStation

Knowledge is Power no es solo el mejor título de PlayLink, también es uno de los mejores juegos de preguntas que existen. Los jugadores eligen un personaje peculiar, se toman una selfie para representarse a sí mismos y luego compiten para ser los primeros en responder una variedad de preguntas que cubren todo, desde música pop hasta historia mundial e incluso videojuegos.

Todo conduce a la ronda final, que es una tensa carrera hacia la cima. ¿Te estás quedando atrás? No te preocupes, obtendrás trampas como barro y hielo para ralentizar a tus oponentes. No hay reglas confusas y solo necesitas un teléfono para unirte, por lo que es realmente fácil de aprender y jugar.

Mario Kart 8 Deluxe

Nintendo

Disponible en: solo Switch

No es un juego de mesa tradicional, pero ¿quién puede resistirse a un poco de Mario Kart? Durante décadas, esta querida saga de carreras ha sido la elección preferida para las noches de juegos con amigos, pero también es lo suficientemente accesible como para que participen familiares de cualquier edad, especialmente con los controles de movimiento fáciles de entender.

Lo mejor de Mario Kart es que es un juego muy equilibrado, lo que significa que los recién llegados que tengan dificultades para mantenerse al día con los jugadores veteranos serán recompensados ​​con elementos más poderosos para darles la oportunidad de triunfar. Aún mejor, aún quedan muchas pistas DLC por venir en 2023.

Big Brain Academy

Disponible en: solo Switch

La última entrada en la serie Big Brain Academy pone un gran énfasis en las batallas multijugador de ritmo rápido entre hasta cuatro jugadores, lo que lo hace perfecto para grupos más pequeños. Hay 20 minijuegos en total, en los que harás de todo, desde memorizar secuencias hasta clasificar animales en categorías.

Super Smash Bros Ultimate

Disponible en: solo Switch

Este podría ser el party game menos accesible de la lista, ya que hay una curva de aprendizaje engañosamente empinada para volverse realmente bueno en Super Smash Bros. Ultimate, pero siempre que todos los involucrados tengan algo de experiencia con los juegos de lucha, se puede disfrutar.

Lo mejor de Super Smash Bros. Ultimate es que habrá un personaje que todo el mundo conoce, desde Bayonetta hasta Snake e incluso el héroe de Kingdom Hearts, Sora. Cada jugador tendrá a su favorito disponible.

¡Esos son los mejores Party Games para jugar en 2023! Y este año seguro que sale también alguno interesante. ¡Estad atentos!