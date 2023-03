¿Se rompen las armas en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom?

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom es la secuela largamente esperada de Breath of the Wild y los fans están desesperados por saber si la durabilidad de las armas volverá. Tenemos la respuesta a esa pregunta hoy para aquí.

Hay una cantidad increíble de hype por Tears of the Kingdom, ya que su predecesor, Breath of the Wild, fue el juego de una generación, el Juego del año para la mayoría de los medios de comunicación, y es considerado uno de los mejores de todos los tiempos.

Entre todos sus increíbles elementos, desde los santuarios con rompecabezas hasta las épicas batallas contra jefes al aire libre, una cosa que siempre ha sido divisiva es la durabilidad de las armas.

Una de las pocas quejas dirigidas al título es que las armas solo podían recibir un puñado de golpes antes de romperse. Esto dejaría a los jugadores asustados de usar sus armas favoritas y, en ocasiones, haría que el combate fuera un poco complicado.

Así que repasemos si la durabilidad del arma está en Tears of the Kingdom.

¿Está la durabilidad de las armas en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom?

Sea cual sea tu postura sobre la durabilidad de las armas en Zelda, tendrás que vivir con ella, ya que Tears of the Kingdom presenta la durabilidad de las armas una vez más.

Si esto no te molestó demasiado en el juego original, entonces deberías estar bien. Si la mecánica del juego te molestó, es posible que te decepciones al ver que está de regreso, pero no debería restar valor a lo que se espera que sea otra entrada clásica en la franquicia histórica.

En el último vídeo de gameplay de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, vimos a Link usando una rama como arma, y ​​después de solo un puñado de golpes, se rompió. Esto es de esperar si estás atacando enemigos con una simple rama, pero la inclusión de la durabilidad del arma mantendrá a los jugadores alerta.

Se compensa ligeramente con la nueva habilidad Combinación, que permite a Link fusionar armas con objetos ambientales e incluso con otras armas para crear nuevos e interesantes dispositivos.