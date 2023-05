Cómo jugar a The Legend of Zelda: Ocarina of Time en 2023

¿Quieres saber cómo podemos jugar al Zelda: Ocarina of Time en 2023? Si con el lanzamiento de Tears of the Kingdom te apetece jugar por primera vez o bien rejugar la saga de Zelda te contamos cómo podemos volver al mítico título con los sistemas modernos.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time es una pieza crucial dentro de la saga de Zelda. En su época supuso un salto significativo en el terreno de los gráficos y la jugabilidad en 3D. Conocido por su trama, sus innovadoras mecánicas y su inolvidable música, Ocarina of Time estableció un nuevo estándar para los videojuegos en 3D. Sobre todo, con su famosa introducción de la puntería.

Tanto si acabas de llegar a la saga de Zelda como si eres un veterano, así podemos jugar a Zelda Ocarina of Time en 2023.

Cómo jugar a Zelda Ocarina of Time en 2023

Si no tienes el hardware necesario para jugar a las versiones originales del juego, como una Nintendo 64 o una GameCube, tenemos varias opciones a nuestra disposición.

En el caso de tener una Nintendo Switch, el método más sencillo es a través del servicio Nintendo Switch Online + Expansion Pack. Este servicio de suscripción no solo otorga acceso a una biblioteca de juegos de NES, SNES y Game Boy, sino que también incluye una selección de títulos de Nintendo 64, incluido Ocarina of Time.

Por desgracia, Nintendo aún no ha puesto Ocarina of Time a la venta de forma individual. A diferencia de las consolas anteriores, no hay un componente de Consola Virtual en la Switch, por lo que solo podremos jugar a través del servicio de suscripción.

Paralelamente, si tenemos una Nintendo 3DS, el juego se reeditó como The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D. Esta versión remasterizada tiene gráficos mejorados y algunos retoques en la jugabilidad, pero conserva la integridad del juego original. Esto la convierte en una muy buena opción para los usuarios que quieran experimentar el juego con un toque moderno.

Aunque la eShop de 3DS cerró a principios de este año, es posible encontrar copias físicas. Sin embargo, es posible que tengas que pagar precios bastante elevados debido a la rareza de estas ediciones.

Ya sea el cómo quieras jugar a Ocarina of Time este épico título sigue cautivando a jugadores de todo el mundo.