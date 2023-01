Xbox, Nintendo y PlayStation se saltarán el E3 2023, según filtraciones

Según lo reportado, los ‘tres grandes’ fabricantes de consolas, Xbox, Nintendo y PlayStation, no asistirán al E3 2023 para el primer evento físico de la feria en cuatro años.

E3, la feria comercial que tradicionalmente se lleva a cabo en el Centro de Convenciones de Los Ángeles, ha sido el centro de algunos de los anuncios y exhibiciones más importantes de juegos a lo largo de los años. Gracias en gran parte a Xbox, Nintendo y Sony, ya que los gigantes de los juegos han utilizado el evento para revelar muchos de sus proyectos más grandes y nuevos desarrollos de hardware en el escenario. Sin embargo, según los últimos informes, los tres no se presentarán para el evento de este año.

Según fuentes cercanas a IGN, ninguno de los tres grandes participará en el evento, ni tendrán presencia alguna en el centro de convenciones.

Xbox, Nintendo y PlayStation romperán a la vez con la tradición para el E3 2023

Xbox ha asistido tradicionalmente al E3, incluso estando en la junta de la Entertainment Software Association, los organizadores del E3. Por lo tanto, su decisión de no tener presencia durante el evento es una sorpresa, ya que era más probable que formaran parte de ello.

En el último E3 de 2019, Xbox instaló cabinas en el vecino Microsoft Stadium en lugar del propio centro de convenciones. Y en una publicación de blog que anuncia juegos que se lanzarán este año, Xbox dijo que estaban trabajando en un programa independiente en el verano sin mencionar el E3.

Nintendo fue el único de los tres grandes que tuvo un espectáculo en 2019. A pesar de que la compañía fue pionera en el formato “Direct” , donde los desarrolladores hablaban directamente con los consumidores con guiones retransmitidos en vivo, aún mantuvieron una presencia en el E3.

Pero según IGN, sus fuentes les dijeron que la compañía no asistirá al E3 de este año. Se especula que lo más probable es que Nintendo no tuviera muchos juegos para anunciar, ya que están llegando al final del ciclo de vida de Switch.

Mientras tanto, Sony no ha asistido a un E3 desde 2019. Optó por no participar en 2020, antes de que se cancelara, tampoco estuvo en 2021 y 2022. Esto no debería ser una sorpresa, ya que Sony en los últimos años prefirió anunciar nuevos juegos a través de su State of Play.

Con la salida de Nintendo, las tres grandes “huyen” del E3 para “independizarse”. ¿Qué le quedará a la otrora gran feria del videojuego?