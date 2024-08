WoW: Tier list de mejores tanques para The War Within (parche 11.0)

Los tanques son esenciales en World of Warcraft y si estás perdido te traemos nuestra tier list de The War Within en el parche 11.0.

En World of Warcraft los tanques son los que tienen el rol de mitigar daño para el resto de usuarios. Sin embargo, no todas las especializaciones son buenas, por ello te traemos nuestra tier list en el parche 11.0.

Tier List de tanques en The War Within en World of Warcraft

S: Cazador de demonios (Venganza), Caballero de la Muerte Sangre

Cazador de demonios (Venganza), Caballero de la Muerte Sangre A: Druida (Guardián)

Druida (Guardián) B: Paladín (Protección), Guerrero (Protección), Monje (Maestro Cervecero)

Las mejores clases de tanque para The War Within en World of Warcraft

Cazador de demonios Venganza

Blizzard

El Cazador de demonios Venganza fue un gran tanque durante la última expansión, aunque algunos nerfeos lo debilitaron bastante. Los cambios introducidos en The War Within en World of Warcraft han sido bastante positivos.

Dicho esto, la incorporación de esta especialidad en la tier list sigue siendo maravillosa. La Marca del Caos será teniendo una gran presencia en Mítico+ y en las incursiones, mientras que el nuevo conjunto de niveles proporciona una buena y constante bonificación de daño. Todos los aspectos positivos habituales de los Cazadores de Demonios se siguen aplicando aquí, en particular por su gran movilidad y su gran control de masas tanto en encuentros de un solo objetivo como en área.

Caballero de la Muerte (Sangre)

Blizzard

Junto al Cazador de demonios Venganza, el Caballero de la Muerte Sangre se corona en lo más alto de nuestra tier list de The War Within en World of Warcraft.

Por extraño que parezca, esta especialización ha sufrido muchos cambios, pero casi ninguno de ellos ha supuesto una gran diferencia en ella sino todo lo contrario. Estas modificaciones, que incluyen algunos cambios en el árbol de talentos, han servido para mejorar la especialización en general y para incluir en la rotación habilidades que antes eran redundantes.

Caparazón vestigial, que se encuentra en la décima fila de talentos, es una maravilla ya que proporciona enormes resistencias al daño mágico y extiende Caparazón antimagia a otros miembros del grupo. Los silencios y otras utilidades también elevan aún más a los DK de sangre, con un conjunto de herramientas bastante amplio.

Tier A

Druida (Guardián)

Blizzard

Aunque no ha recibido mucho cambio, las modificaciones que ha recibido han cambiado s forma de jugar.

Por lo demás, Druida (Guardián) está bastante bien, y no debería tener muchos problemas para mantener su posición como tanque durante la primera parte de esta expansión. Las capacidades de reducción de daño de la especialización son tan buenas como siempre.

Del mismo modo, Druida (Guardián) tiene acceso a los árboles de talentos Druida Garra y Héroe elegido de Elune, siendo este último un poquito más fuerte por el momento.

¡Y ya está!