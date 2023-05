Cómo conseguir la Paravela en Zelda: Tears of the Kingdom

¿Te preguntas dónde conseguir la Paravela en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom? Pues nuestra práctica guía tiene todo lo que necesitas saber para surcar los cielos.

La paravela es uno de los objetos más importantes de Zelda: Tears of the Kingdom. No solo te permite planear con seguridad por los cielos de Hyrule, sino que puede ayudar a Link a acceder a las Islas Flotantes cuando se usa en coordinación con tus vehículos de Ultramano.

Esto lo hace extremadamente útil durante la exploración del mundo, especialmente para aquellos que disfrutan coleccionando todos los Koroks y las mejores armaduras del juego. Sin embargo, a diferencia de Breath of the Wild, la secuela no ofrece a los jugadores la paravela en la zona de inicio, sino que se necesitan algunos pasos adicionales para desbloquearlo.

Cómo desbloquear la Paravela en Zelda: Tears of the Kingdom

Nintendo

Para conseguir la paravela en Zelda: Tears of the Kingdom, primero tendrás que activar la Torre del Cielo en el campamento base de Lookout Landing. Para ello, tendrás que avanzar en la historia principal.

Al principio del juego, Link tendrá que inspeccionar el abismo que se ha abierto bajo el castillo de Hyrule. Es aquí donde nuestro héroe necesita encontrar y hablar con el Capitán Hoz, que informará a Link de sus observaciones.

Una vez hecho esto, vuelve a Lookout Landing y habla con Pura. Ella manipulará la Torre del Cielo y te explicará cómo activarla para crear un mapa de Hyrule. Tras su breve explicación, Pura te dará acceso a la Paravela.