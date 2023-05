Cómo jugar a The Legend of Zelda: The Wind Waker en 2023

Si quieres jugar a The Legend of Zelda: The Wind Waker en 2023 te traemos cómo podemos jugar a este clásico de Nintendo en 2002 en consolas modernas.

En su lanzamiento original, The Legend of Zelda: The Wind Waker introdujo un nuevo y atrevido estilo visual. Junto a ello, tuvimos una mecánica de juego centro en la navegación marítima que suponía un cambio radical con respecto a sus predecesores. Aunque tuvo una acogida desigual en el momento de su lanzamiento, hoy en día Wind Waker se considera una de las entregas más diferentes de la franquicia y mantiene una base de seguidores bastante buena y apasionada.

Si queremos jugar a The Legend of Zelda: Wind Waker en 2023 dependerá de los sistemas que poseemos. Suponiendo que no tengamos una GameCube, aquí te contamos cómo podemos embarcarnos en la clásica aventura.

Cómo jugar a Zelda: The Wind Waker en 2023

Nintendo Ganondorf es también el enemigo de Link en esta aventura

Para disfrutar de una experiencia más actualizada, Nintendo lanzó The Legend of Zelda: The Wind Waker HD en 2013 para la Wii U. La remasterización HD incluía gráficos actualizados, así como algunos pequeños retoques en la jugabilidad, ofreciendo en general una mejor experiencia tanto para los recién llegados como para los fans de toda la vida.

Sin embargo, la eShop de Wii U cerró hace unos meses, y ya no es posible comprar una copia digital del juego. Sin embargo, aún se pueden adquirir copias físicas a través de distribuidores por internet.

En el caso de no tener una Wii U o una Gamecub no hay ninguna otra forma de poder jugar a la versión clásica o a la versión en HD.

No obstante, todavía puede haber un hilo de esperanza ya que los rumores de que podríamos tener un porte para Nintendo Switch de Wind Waker HD llevan mucho tiempo circulando por la red. A pesar de ello, hasta que la propia desarrolladora no lo anuncie es información que hay que tomársela con cuidado.

Si bien te gusta u odias Wind Waker, no puedes negar que es una aventura atemporal que cualquier enamorado de los videojuegos debería de probar.