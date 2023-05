Cómo jugar a The Legend of Zelda: Twilight Princess en 2023

¿Te gustaría jugar a The Legends of Zelda Twilight Princess en consolas modernas? Aquí tienes todo lo que sabemos sobre dónde jugar al clásico juego de Nintendo en 2023.

Tras la estética que nos dejó Wind Waker, The Legend of Zelda: Twilight Princess supuso el regreso a un estilo artístico más oscuro y realista de la serie. El juego destaca por sus elementos de juego como la transformación del lobo, así como por sus controles de movimiento y su atractivo diseño del mundo. También cuenta con la mejor iteración de la princesa Zelda, lo que lo convierte en uno de los títulos favoritos de la saga.

Bien quieras volver a jugarlo o bien quieras hacerlo por primera vez, tecontamos todo para jugar a Twilight Princess en 2023.

Si tienes curiosidad por Ocarina of Time o Majora’s Mask también te contamos cómo hacerlo.

Nintendo

Cómo jugar a Zelda: Twilight Princess en 2023

Nintendo lanzó The Legend of Zelda: Twilight Princess HD en 2016 en Wii U por lo que es nuestra principal consola para poder jugarlo actualmente.

Sin embargo, debido a que la eShop de Wii U cerró en marzo de 2023, las copias físicas del juego son la única forma para jugarlo ahora si no lo tenemos. Por ello, la compra de segunda mano será la mejor opción para poder disfrutar de la aventura que nos ofrece Nintendo.

Como ocurre con The Wind Waker, hace tiempo que se rumorea que Twilight Princess llegará a la Ninteendo Switch. Sin embargo, hay que usar esta información con cuidado debido a que Nintendo no ha confirmado el porte a la consola moderna.

Tendremos que esperar al futuro para ver si podemos jugar en una consola que no sea la Wii U uno de los títulos favoritos por muchos amantes de la saga de The Legend of Zelda.