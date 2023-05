Dónde encontrar la armadura de bárbaro en Zelda: Tears of the Kingdom

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom tiene muchos tipos de armadura diferentes que descubrir. Pero la Armadura de Bárbaro es uno de los mejores conjuntos de todo Hyrule, y nuestra guía te mostrará cómo adquirirla.

Hyrule ha sido remodelado y reajustado en Zelda: Tears of the Kingdom. Aparte de las Islas Flotantes y de nuevos poderes como Retroceso, vuelven muchos principios básicos como las armas y las armaduras. Después de todo, salvar el reino de Hyrule es inútil sin el equipo adecuado para garantizar que Link esté bien protegido.

Entre los Bokoblins básicos y los jefes a gran escala, hay peligro a cada paso en Tears of the Kingdom. Una forma eficaz de mantener a Link a salvo es equiparse con una armadura resistente, y ahí es donde entra en juego la Armadura de Bárbaro del juego.

Nintendo

Cómo encontrar la Armadura de Bárbaro en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Puedes encontrar la Armadura de Bárbaro dentro de la Cueva de la Colina Gongol, que está al este del Castillo de Hyrule, durante tus viajes en Zelda: Tears of the Kingdom.

Una vez que llegues a la Cueva de la Colina Gongol, tendrás que llevar a cabo una serie de instrucciones:

Derrota al Golem de Piedra situado allí. Una vez que lo hayas conseguido, utiliza una bomba en la piedra luminosa del lado norte de la cueva. Ahora, lánzala o equipa una bomba con una flecha. Una vez que hayas volado la roca, quedará al descubierto una puerta. Ahora puedes entrar en la habitación y abrir el cofre para conseguir el Traje de Bárbaro.

Puede que en tus viajes encuentres otras armaduras que prefieras a la Armadura de Bárbaro. Sin embargo, te recomendamos encarecidamente que busques y añadas este conjunto de protección a tu botín y lo pruebes.