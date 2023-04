El multijugador de The Legend of Zelda Breath of the Wild es real gracias a un mod

Los modders de The Legend of Zelda: Breath of the Wild finalmente agregaron el modo multijugador al juego, y ahora los jugadores pueden disfrutar de la belleza de Hyrule con hasta 32 usuarios en una sola experiencia.

Breath of the Wild es un juego para un solo jugador muy querido, tanto que ganó varios premios al Juego del año y fue un título gigante para Nintendo Switch cuando se lanzó.

Sin embargo, desde su lanzamiento, algunos fans anhelaban una experiencia multijugador, con la oportunidad de jugar en el vasto mundo de Hyrule con otros, algo en lo que los modders han estado trabajando arduamente para hacer realidad.

Después de años de trabajo, finalmente se ha hecho realidad. Un nuevo vídeo de Youtube que circula en línea muestra el nuevo mod. En noviembre de 2021, el YouTuber PointCrow lanzó un desafío a los jugadores de Zelda, ofreciendo 10,000 dólares a cualquiera que pudiera dar vida al modo multijugador BOTW. Aunque Nintendo ya ha conseguido bloquear el vídeo original, el contenido está circulando por todas partes.

El multijugador de The Legend of Zelda Breath of the Wild ya es una realidad

El mod, que actualmente está disponible a través de Discord, permite que hasta 32 jugadores atraviesen Hyrule juntos. Uno de los principales creadores del mod, AlexMangue, explicó cómo se creó el mod.

“PointCrow no solo puso la recompensa de 10K. Nos ha estado apoyando monetariamente a lo largo del proyecto”, comenta AlexMangue. “Además, de alguna manera fue el director del proyecto en la forma en que él hizo el lado creativo del mismo, como traernos ideas sobre en qué trabajar a continuación”.

“Parte del código de Breath of the Wild es, naturalmente, más fácil de analizar desde la memoria del sistema que otros bits. La salud del enemigo es un valor simple, por ejemplo, mientras que la IA es naturalmente mucho más complicada”. Los modders tienen un proyecto de Trello con más funciones planificadas, aunque AlexMangue dice que hay algunas prioridades después de esta versión 1.0, incluida la posibilidad de sincronizar el progreso en las misiones principales.

Con la secuela, Tears of the Kingdom, que se lanzará a finales de este año, el tiempo dirá si estos modders volverán a unir fuerzas para agregar el modo multijugador a la nueva entrega de Zelda.