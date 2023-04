¿Estará Link lobo en The Legend of Zelda Tears of the Kingdom?

¿El próximo capítulo de la franquicia de The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, permitirá a Link invocar a Link Lobo para que lo ayude en el combate? Aquí está todo lo que sabemos.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild permitió a Link recurrir a una versión canina pasada de sí mismo para que lo ayudara en la batalla. Este era Link Lobo, convocado desde el Reino Crepuscular hacia un futuro distante para luchar contra Ganon una vez más. Esencialmente, significaba que Link podía tener un seguidor de cuatro patas que no solo era un compañero de batalla eficaz, sino que también podía ayudar a Link humano a buscar comida, además de ser una buena compañía mientras exploraba Hyrule.

Para invocarlo, los jugadores necesitaban el Amiibo de Link Lobo, aunque el seguidor también podía mejorarse a medida que aumentaba la dificultad del juego, lo que le permitía obtener más corazones de salud. Ahora que llega una secuela directa de Breath of the Wild con Tears of the Kingdom, muchos fans de Zelda se preguntan si Link Lobo regresará y si podrán usar su Amiibo nuevamente.

¿Volverá Link Lobo en Tears of the Kingdom?

En este momento, no se sabe si regresará en Tears of the Kingdom. Sin embargo, el juego contará con la compatibilidad con Amiibo de varios Amiibo existentes de juegos anteriores de Zelda, incluido Breath of the Wild.

Esto también incluye el Amiibo de Link Lobo (que representa a Midna montando a Link en su forma de lobo), que desbloquea al aliado en Breath of the Wild, aunque esta vez, el Amiibo solo desbloquea “Armas y materiales” en Tears of the Kingdom. Queda por ver qué armas y materiales son.

Si bien esto podría ser un marcador de posición para un futuro anuncio sobre Link Lobo, también podría significar que el personaje no regresará en Tears of the Kingdom. O podría significar que regresa por otros medios, aunque esto parece poco probable.

Nintendo Este Amiibo no solo es una pasada, sino que además te invoca a Link Lobo en Breath of the Wild

Posibilidad futura de que Link Lobo regrese

Muchos fans de Breath of the Wild adaptaron su estilo de juego en torno a Link Lobo y Link normal trabajando como un dúo, por lo que será decepcionante para algunos si la forma lobo no regresa. Esto es especialmente cierto para aquellos que compraron el Amiibo y esperaban usarlo nuevamente en Tears of the Kingdom. Después de todo, el juego es una secuela directa de Breath of the Wild y podría decirse que aún podría hacer uso de esa funcionalidad.

Sin embargo, es posible que Nintendo simplemente desee llevar la secuela en una nueva dirección, dejando a Link Lobo en el pasado lejano del Reino Crepuscular con su propia versión de Hyrule y la Princesa Zelda.

Si regresa en Tears of the Kingdom, nos aseguraremos de actualizar este artículo.