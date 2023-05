Las mejores armaduras en Zelda: Tears of the Kingdom

Los sets e armadura son esenciales en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, ya que te dan ventaja durante los combates y nosayudan a sobrevivir. Por eso, aquí te traemos algunos de los mejores sets de armadura que puedes encontrar en Tears of the Kingdom.

En Zelda: Tears of the Kingdom hay montones de armaduras para diferentes jugadores. Estas piezas de equipo ofrecen varias ventajas, como potenciadores y resistencias que resultan muy útiles durante los combates como ya nos trajo Breath of the Wild.

Evidentemente, no nos podremos hacer con las mejores armaduras nada más empezar el juego, ya que tendrás que explorar Hyrule para descubrirlas todas. Aunque algunas de las primeras armaduras nos servirán, pero tendremos que mejorarlas a medida que avancemos en la partida.

Para hacerte la vida más fácil, hemos recopilado algunas de las mejores armaduras que podemos encontrar en Tears of the Kingdom.

Las mejores armaduras de Zelda: Tears of the Kingdom

A continuación, te mostramos los mejores sets de armaduras que podemos encontrar en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Cada una de estas armaduras tiene sus habilidades especiales y es muy útil para diferentes situaciones del juego.

Armadura de Bárbaro

La armadura de bárbaro es un set que podemos equipar al principio del juego para aumentar significativamente las estadísticas base. Es increíblemente útil cuando nos enfrentamos a los monstruos que aparecen en Hyrule. El camino para conseguir la Armadura de Bárbaro puede ser un poco tedioso, pero merece la pena.

Te explicamos cómo conseguirlo con nuestra guía.

Set de armadura de escalada

La segunda armadura más poderosa de nuestra lista es el de armadura de escalada. Al igual que la anterior podremos conseguirlo al principio del juego, y es que será la que nos ayude a mejorar la velocidad básica de escalada de Link. Básicamente será nuestro aliado para escalar grandes acantilados.

Igualmente tenemos una guía dedicada exclusivamente a ella aquí.

Armadura Fiera Dedidad de Nambod

El set de armadura de Fiera Deidad aumenta significativamente nuestro poder de ataque. Cuando tengamos el conjunto completo todas nuestras armas serán mucho más poderosas. Para conseguirlas deberemos de empezar la misión secundaria de El tesoro de Misko: la deidad feroz.

Tanto la armadura, como los potenciadores y la máscara estarán en la Ciudadela de Akkala en el fondo de la Cueva del Árbol Antiguo y en el Lago de la Calavera respectivamente.

Set de armadura de deslizamiento aéreo – las mejores armaduras de Zelda: Tears of the Kingdom

Al igual que los dos primeros set de armaduras de Zelda: Tears of the Kingdom, lo podremos conseguir al principio del juego. Al igual que el parapente aumenta la movilidad aérea facilitándonos la navegación. Es decir, que será clave cuando tengamos que explorar las cuevas del cielo de Hyrule.

Las piezas de la armadura se encontrarán a lo largo de las islas de Valor, Coraje y Bravura.

Armadura mística

El set de armadura mística es una nueva incorporación al juego y se parece mucho a Satori, el Señor de la Montaña. Esta armadura viene en tres piezas y permite a Link perder rupias en lugar de corazones al recibir daño.

Este conjunto es muy útil si tenemos muchas rupias guardadas. Para poder conseguirla te recomendamos que eches un ojo a nuestra guía.

Conjunto de armadura nívea

El set de armadura nívea en Zelda: Kingdom of the Tears nos proporciona resistencia al frío. Podemos conseguirlo también al principio y nos servirá para cuando vayamos a la zona nevada del mapa.

Sin embargo, para conseguirla necesitaremos tener muchas rupias en nuestro bolsillito. El set completo cuesta 2 150 rupias y podemos comprársela a un vendedor de la Aldea Rito. Las piezas son las siguientes:

Tocado: 650 rupias

Pantalones: 1 000 rupias

Túnica: 500 rupias

Conjunto de armadura Zora

Y por último, pero no por ello menos importante, el conjunto de armadura Zora es el set de armadura perfecto en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom para aumentar la velocidad mientras nadamos. Para conseguir este conjunto de armadura, tendremos que completar la misión Restaurar la armadura zora, que es una de las misiones de la historia principal.

El conjunto contiene tres piezas separadas y, para conseguirlas, tendremos que completar también sus respectivas misiones secundarias.

¡Y ya está! Estas son todas las mejores armaduras en Zelda: Tears of the Kingdom.