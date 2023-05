Cómo conseguir el set de armadura de escalada en Zelda: Tears of the Kingdom

El set de armadura de escalada de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom es imprescindible para aquellos que deseen mejorar la habilidad de Link para trepar por las antiguas ruinas de Zonai y los acantilados que salpican Hyrule. Aquí te contamos dónde puedes encontrarlo.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom está repleto de armaduras nuevas y nuevas. Desde la letal Armadura Fantasmo hasta el conjunto de Deslizamiento aéreo, Link tiene mucho donde elegir en cuanto a moda y funcionalidad. La armadura de escalada es una de estas últimas.

Aunque la nueva habilidad de Infiltración y los vehículos Ultramano pueden acelerar enormemente el desplazamiento, todavía hay ocasiones en las que Link tendrá que escalar acantilados gigantescos y Ruinas de Zonai. Esto puede ser bastante frustrante, sobre todo cuando solo tienes la rueda de resistencia por defecto.

Afortunadamente, el set de armadura de escalada puede ayudarte a aumentar tu velocidad de escalada en el juego. Así que, si quieres añadirlo a tu colección, nuestra guía de localización del set de armadura de Tears of the Kingdom tiene todo lo que necesitas saber.

Localización del set de armadura de escalada en Zelda: Tears of the Kingdom

NINTENDO

El set de Escalada se puede encontrar en la Cueva de la Llanura del Norte de Hyrule, que está al noreste del Nuevo Establo de Serenne. Habrá un hombre mirando fuera de la entrada de la cueva, buscando Gemas Bubbul.

Entra en la cueva y acaba con los dos Like Likes que hay en la entrada. Usa tu arco para golpearles en el crecimiento carnoso que tienen dentro de la boca. Esto los incapacitará, dándote la oportunidad de abatirlos rápidamente con golpes cuerpo a cuerpo.

Tras derrotar al Like Like, usa Infiltración en la roca que sobresale de la cascada. Mata rápidamente al enemigo que hay sobre ti y luego sigue la corriente hasta que veas la cascada con Semillas Brightbloom brillantes fuera de ella.

Sumérgete en el agua y nada a través de esta cascada, y abre el cofre de la caverna para conseguir el set de armadura de escalada. Asegúrate de matar a la rana Bubbul al final de la caverna para conseguir también la gema Bubbul, que podrás intercambiar por diversas recompensas.