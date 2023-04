Nintendo desvela el punto de comienzo de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

A falta de un mes para que Zelda: Tears of the Kingdom llegue a Switch, Nintendo ha desvelado el punto de partida de la nueva aventura de la saga. Y esto es todo lo que tienes que saber sobre ella.

En The Legend of Zelda: Breath of the Wild, los jugadores empezábamos en el santuario y teníamos que recomponer nuestros recuerdos para descubrir quiénes éramos y por qué habíamos estado dormidos durante 100 años.

No obstante, de cara a Tears of the Kingdom la comunidad se pregunta cuál será el punto de partida, sobre todo, si empezamos sin el equipo y las mejoras que conseguimos en la primera ventura. Y aunque no sepamos cómo se llevará a cabo sí que sabemos dónde empezará nuestro viaje.

La información ha sido facilitada por Nintendo en la página web oficial de Tears of the Kingdom.

¿Cuál es el punto de partida de Link en Tears of the Kingdom?

Según Nintendo, “Link comienza su viaje en una de las muchas y misteriosas islas flotantes que han aparecido de repente en los cielos de Hyrule“.

Es decir, que parece que empezaremos una vez las islas se eleven en el cielo. Aunque Tears of the Kingdom se centra en la nueva exploración vertical, todo apunta a que empezará de forma similar a como se hizo en Breath of the Wild.

“Es ahí donde nuestro héroe tendrá que conseguir nuevas habilidades antes de volver al mundo de la superficie para comenzar su épica aventura“, describía Nintendo. En BOTW, los jugadores teníamos que conseguir sus habilidades principales antes de aventurarse fuera de la Gran Meseta. Lo mismo ocurrirá en TOTK, ya que tendremos que conseguir nuevas habilidades antes de volver a la superficie.

No se han revelado las habilidades que aprenderemos, pero podrían ser las cuatro nuevas habilidades mostradas en los tráilers y de las que nos dieron unas pinceladas.

Tres de las cuatro nos permiten viajar verticalmente (ya sea hacia arriba o hacia abajo), por lo que podrían utilizarse al principio para que regresemos a la superficie de Hyrule.