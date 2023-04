¿Qué duración tiene The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom?

¿Quieres saber la duración del juego de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom? Te contamos todo lo que necesitas saber, bien si quieres pasártelo al 100% como si solo quieres saber cuántas horas nos llevará pasarnos la historia principal.

La secuela The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom viene cargada de enemigos, nuevas habilidades y escenarios. Con tanto contenido por delante, es normal que parte de la comunidad se esté preguntando cuánto tiempo se tardará en superar el nuevo título. Sobre todo, después de que Breath of the Wild nos diese tantas horas.

Ya tengas reservada la edición del juego o bien estés esperando a que salga el título, lo más probable es que te estés preguntando qué duración tendrá Tears of the Kingdom. Por supuesto, el número de horas necesarias para completar el juego dependerá en gran medida de la habilidad de cada uno así si queremos explorar cada rincón de Hyrule o ir a tiro hecho a por la historia principal y poco más.

Para hacerte las cosas más fáciles te contamos la duración del juego tanto jugando solo la historia principal como pasándonos el juego al 100%.

¿Cuánto dura The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom?

Nintendo En Tears of the Kingdom tendremos nuevos escenarios

Al momento de escribir estas líneas, no sabemos cuánto podemos tardar en terminar The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. A pesar de haber publicado dos vídeos de juego, Nintendo sigue ocultando muchos detalles, así que es probable que no lo sepamos hasta que el juego se lance finalmente el 12 de mayo de 2023.

Sin embargo, dado que Tears of the Kingdom está ambientado en la misma zona Hryule que Breath of the Wild, se especula con que el juego durará unas 50 horas para completar la historia principal. Sin embargo, es importante tener en cuenta que Tears of the Kingdom también incluye las Islas Flotantes, unas gigantescas islas que se elevan sobre Hyrule.

También parece haber nuevas zonas en las que Link podrá adentrarse durante el juego. Si combinamos todo esto con una serie de nuevas misiones secundarias y varios objetos coleccionables, es probable que el juego dure unas 100 horas. Por supuesto, este tiempo variará en función de nuestro nivel de habilidad y de si decidimos completar el juego al 100%.

Sea como sea, tendremos que esperar un poco más para saber cuánto tiempo nos llevará. Nada más que lo sepamos actualizaremos la noticia.