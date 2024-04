The Legend of Zelda de Studio Ghibli: película falsa explicada

¿Está Studio Ghibli preparando una película basada en The Legend of Zelda? No, pero no deberías culparte por creerlo: esto es lo que necesitas saber.

Tras el éxito de taquilla sin precedentes de Super Mario Bros la película, solo superada por Barbie en 2023 con sus 1.360 millones de dólares recaudados, todas las miradas se dirigieron al catálogo de videojuegos de Nintendo que podrían convertirse en películas.

Más concretamente, The Legend of Zelda. Wes Ball, el director responsable de El corredor del laberinto y El reino del planeta de los simios, dirigirá definitivamente una película de Zelda, e incluso ha dicho que espera que parezca “Miyazaki de acción real.”

Explicación de la película de The Legend of Zelda de Studio Ghibli

Sin embargo, no es real. Lo sentimos si estabas ilusionado con una versión oficial de The legend of Zelda de Studio Ghibli. Has sido engañado por un póster falso en X/Twitter, publicado para engañar a la gente el Día de los Inocentes.

El póster fue compartido por @ghiblipictures, una cuenta de fans del Studio Ghibli con más de 1,3 millones de seguidores. “Una película sobre los juegos de Zelda está en preparación y será producida por el famoso Studio Ghibli, que ya ha producido El niño y la garza en 2023“, escribió la cuenta. Pero es completamente mentira.

Como ha señalado la nota de la comunidad del tweet, la imagen la diseñó Matt Vince en 2015, pero eso no ha impedido que engañe a la gente. “Ah vamos no juegues con mis sentimientos, eso no es verdad“, escribió un usuario.

“Quiero creerlo tanto pero sé que es el primero de abril, aunque mi cerebro lo niega“, respondió otro. “Studio Ghibli Pictures se encargará de ti“, escribió un tercero.

Si bien la película live-action está en proceso, muchos preferirían ver una versión de Zelda de Studio Ghibli, pero lamentablemente no es real.