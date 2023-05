Ubicación de Semillas de Kolog en Zelda: Tears of the Kingdom

¿Buscas más semillas de Kolog para aumentar tu inventario en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom? Aquí tienes un lugar fantástico para empezar.

Las Semillas de Kolog son objetos coleccionables ocultos en Tears of the Kingdom que proporcionarán a Link esa importantísima mejora de inventario que siempre necesitas. Sin embargo, encontrar estas Semillas de Kolog puede ser bastante difícil, aunque haya muchas repartidas por el mundo de Hyrule.

Así que, con esto en mente, aquí tienes un poco de ayuda para encontrar algunas Semillas de Kolog en Tears of the Kingdom, así como cuántas puedes esperar encontrar en total por el gran mundo abierto del juego.

¿Cuántas Semillas de Kolog hay en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom?

En The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom hay 900 Kologs en total, y cada uno de ellos suele implicar sus propios puzles.

Tendrás que localizar a un Kolog, resolver su rompecabezas y luego podrás obtener de él una Semilla de Kolog.

Todas las ubicaciones de Semillas de Kolog

Como hay tantas Semillas de Kolog por encontrar, aún no las hemos descubierto todas y, por tanto, sólo te daremos una idea de dónde puedes encontrar estos objetos para mejorar tu equipo. Si quieres verlas al completo, tienes este útil mapa interactivo.

Semillas de Kolog en Gran Isla de los Albores

Nintendo

Al norte, justo debajo el Templo del Tiempo y bajo el puente

Al oeste del Templo del Tiempo, entre dos pilares

Al noroeste de Gran Isla de los Albores, en una isla y debajo de una roca

Al oeste de la Gran Isla de los Albores, cerca de una tirolina

Al suroeste, en el acantilado a la izquierda del Santuario, en el árbol

Dentro de la Sala del Despertar, bajo las grandes raíces de los árboles

Al norte de la Sala del Despertar, en medio del árbol roto

Cerca de la Cueva, dentro de un gran árbol roto

Región de Akkala

Nintendo

En el puente, coge una flor amarilla y luego dirígete hacia el oeste para coger otra

En el centro de la península de Rist

Sureste de la península de Rist, sigue el suelo hasta la parte voluminosa del mapa

Al norte de la Torre Akkala, bajando el acantilado junto a una puerta metálica

Al este del lago, cerca de una losa en el suelo

Al norte del lago, en una repisa más alta cerca de un círculo de rocas

Al suroeste del lago, en un tocón

Al oeste de la Fuente del Poder, debajo de una roca

Hyrule Central

Nintendo

Bajo el puente del Castillo de Hyrule

A las afueras del Castillo de Hyrule, en un montón de hojas

Dirígete al puente en el noreste y busca un círculo de rocas

Al noroeste de Hyrule Central, justo al lado del puente Carok

Debajo del puente Orsedd junto a una bellota colgante

Debajo del puente Rebonae, en el oeste del río

Al norte del Tocón del Árbol Antiguo, junto a los nenúfares

Al sur del lago Kolomo por las ruinas

Semillas de Kolog de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom en Eldin

Nintendo

En medio del lago Cephla por un círculo de rocas

En la isla Broca, al norte del lago Cephla

Dentro del estanque Gero, cerca de un círculo de rocas

Al noroeste del Establo, cerca de un saliente

Al oeste del lago Ferona, en la cima de una pequeña isla

Al este de la Montaña de la Muerte, cerca de una ruina

En la cima cerca de cinco pilares

Justo encima del Pico en la ladera de la montaña

Faron

Nintendo

En la fuente Riola, debajo del agua

Al norte del lago Calora y al este de la Fuente Riola, en el centro de la meseta

En la isla en medio del lago al este

En el lado norte del puente que cruza el lago Floria

Al sur del lago Corta cerca de la cascada

En la cima de la montaña, al este del lago Yambi

Al este del Cabo Cales por el Santuario Muwo Jeem

Justo al final del Soka a lo largo de la costa

Semillas de Kolog en Gerudo

Nintendo

Al oeste de la Torre Gerudo en el borde sur de la meseta superior

Al oeste de la anterior, cerca de la entrada al valle de Karusa

Al norte de la anterior, en una meseta más alta cerca de un círculo de rocas

Al oeste de Saphia, cerca de una gran bola de nieve

Al norte de Mystahi

Al noroeste de Cima Gerudo, por un tocón de árbol

Al este de la Cima Gerudo y al oeste de los Acantilados de Ruvara, en unas escaleras

En medio de la colina Rutimala

Hebra

Nintendo

Al sur del Laberinto de Lomei Norte, cerca de un árbol solitario

Al noroeste y al este del Santuario Sha Gehma

Al norte de Tabantha Norte y al oeste del Santuario Sha Gehma

Al noroeste de la Torre Hebra, al oeste del Templo Olvidado, en lo alto del acantilado

Al este de Hebra, junto a un árbol alto

En el puente que cruza las Cascadas Hebra

En el borde extermo norte de las Cascadas Hebra, busca el globo

Lanayru

Nintendo

Nenúfares en la isla Davdi

Al este de la isla Davdi, en una isla cercana

Al oeste de la isla Tingel, una flor amarilla

En la isla sur en el lago Ruto

Noroeste del lago del este en la cima de una oclina

En la cola de la estatua del pez en el Dominio Zora

Al este del Dominio Zora, cerca de la puerta que conduce al lago edl este

En la esquina sureste de Lanayru en la isla Wintre

Necluda

Nintendo

En la meseta Pierre, al sureste de la Gran Fuente de las Hadas. Sube al acantilado.

Debajo de una roca en el pilar más alto al oeste de los Pilares de Levia

Al este del puente Kakariko dentro del lago Siela

En un círculo de rocas al oeste del puente Kakariko

En la cima del pico norte

En el lado este del río Squabble por los Picos

Al suroeste de la torre de los Picos, al sur del río, sobre la carretera

En una pequeña isla en el centro del lago sur Nabi

Estas son todas las semillas de Kolog que hemos descubierto hasta ahora en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Iremos actualizando este artículo cuando vayamos descubriendo más.