Cómo aumentar los huecos de inventario en Zelda: Tears of the Kingdom

Mejorar el espacio de tu inventario es increíblemente importante en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, ya que te permite llevar más espadas, arcos y escudos. Así que aquí es donde puedes encontrar a Hetsu e intercambiar tus Semillas Korok por espacios de inventario.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom está absolutamente repleto de armas, lo que lo hace perfecto para construir un mortífero arsenal de arcos, espadas y escudos. Sin embargo, tendrás que encontrar a Hetsu e intercambiar tus semillas Korok si quieres ampliar tus ranuras de armas.

Encontrar a este gigantesco Korok puede ser una hazaña bastante complicada, sobre todo teniendo en cuenta lo vasto que es el mundo de Hyrule. Así que, si quieres guardar a buen recaudo tus mejores armas para enfrentarte a los enemigos más duros del juego, como Gleeok e Hinox.

Como aumentar un inventario en Zelda: Tears of the Kingdom

Nintendo

Para aumentar tus ranuras de inventario en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, primero tendrás que recoger algunas Semillas Korok. Estos coleccionables se obtienen al descubrir Korok’s en el overworld.

Es más fácil decirlo que hacerlo, ya que hay cientos de Koroks esparcidos por Hyrule y las Islas del Cielo. Sin embargo, una vez que encuentres a esos escurridizos Koroks, te recompensarán con una semilla Korok (o dos si completas una misión secundaria Korkok).

Cuando tengas un montón de semillas Korok, tendrás que llevárselas a Hetsu, el gigantesco Korok que las convertirá en ranuras de inventario.

Localización de Hetsu en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Nintendo

Hetsu se encuentra primero al sureste de la Torre Brow de Lindor. Habla con él y te ofrecerá aumentar una de tus ranuras de inventario. Tras esto, Hetsu se marchará, explicando que quiere dirigirse al este en busca de gente.

El siguiente lugar en el que aparecerá Hetsu es Lookout Landing. Simplemente teletranspórtate a la Torre Mirador y dirígete directamente a la izquierda para volver a ver a Hetsu. Desde aquí podrás gastar tus futuras semillas Korok.