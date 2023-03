Los Kologs eran protagonistas de uno de los coleccionables en Breath of the Wild, pero, ¿están de vuelta en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom?

El último vídeo de gameplay de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ha mostrado una serie de nuevas habilidades y características dentro del próximo juego. Desde la habilidad Combinación que permite a Link crear armas únicas hasta Ultramano, que brinda a los jugadores la oportunidad de crear varios vehículos y estructuras.

Si bien Nintendo ha sido reservada cuando se trata de revelar detalles sobre Santuarios y la historia general, muchos jugadores se preguntarán si los Kologs regresarán. Después de todo, las Semillas de Kologs fueron increíblemente importantes en Breath of the Wild.

¿Están los Kologs en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom?

Sí, parece que los Kologs regresarán en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Durante la reciente revelación del juego, el productor de Zelda, Eiji Aonuma, pasó junto a lo que parecía ser un Kolog antes de su demostración de la nueva habilidad Retroceso.

Si bien Aonuma no interactuó con el Kolog, podemos ver claramente que la pobre criaturita está luchando por levantar su pesada mochila. A diferencia de los de Breath of the Wild, este no está exactamente bien escondido.

De hecho, parece que Link puede ayudar o elegir ignorarlo por completo. Esto podría significar que ciertos Kologs pueden estar vinculados a misiones secundarias, que recompensan al jugador con una Semilla u otra recompensa nueva.

De momento, está claro que estarán presentes en el juego. Solo nos falta saber su papel en él. De modo que actualizaremos este artículo tan pronto como tengamos más información sobre los adorables Kologs.