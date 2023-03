Cómo jugar a Diablo 4 en Steam Deck

¿Te preguntas si puedes jugar a Diablo 4 en Steam Deck? Bueno, descubre la respuesta a esta pregunta con nuestra práctica guía.

Si bien se ha revelado información sobre la versión beta de Diablo 4 y los requisitos del sistema, muchos jugadores se preguntarán si el juego funciona en Steam Deck. Después de todo, ser capaz de llevar tu aventura de mazmorras sobre la marcha será increíblemente beneficioso para cualquier jugador que busque farmear el mejor equipo.

Si eres un ávido jugador de Steam Deck que disfruta jugando los títulos más recientes o simplemente quieres disfrutar del Action RPG de Blizzard sin tener que estar atado a tu monitor, querrás saber si Diablo 4 es compatible con la consola portátil de Valve. Entonces, hemos resumido todo lo que necesita saber sobre la funcionalidad de Diablo 4 en Steam Deck.

¿Está Diablo 4 en Steam Deck?

Al momento de escribir, no ha habido noticias sobre si Diablo 4 se podrá jugar en Steam Deck . De hecho, la página oficial del juego no da información sobre si se lanzará en la consola. Es importante tener en cuenta que Diablo 3 no es oficialmente compatible con Steam Deck.

Diablo 4 no es oficialmente compatible con Steam Deck, pero parece bastante jugable. Los juegos de Battle.net en su mayoría funcionan muy bien en Steam Deck, con Diablo 2: Resurrected y Overwatch 2 siendo jugables después de usar Proton.

Cómo instalar Diablo 4 y Battle.net en Steam Deck

Al obtener el instalador oficial de Battle.net del sitio web de Blizzard, puedes agregarlo a Steam como un juego que no sea de Steam y ejecutarlo con Proton. Cualquier instalación futura también seguirá las mismas instrucciones.

¿Qué versión de Proton para Diablo IV?

La mejor oportunidad de ejecutar la versión beta del juego antes del lanzamiento es GE-Proton 7.51-Beta. Cualquier otra versión no parece estar funcionando en este momento. Cuando el juego se lance a finales de este año, esta versión beta de Proton debería integrarse en la versión principal.

Diablo 4 se lanzará el 6 de junio de 2023 y se podrá jugar en PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X y Series S, y Microsoft Windows.