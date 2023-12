Uno de los aspectos que hace grande a muchas series de anime es el componente musical. Todos recordamos alguna canción o tonada ¿no es así?. Teniendo en cuenta que la música puede mejorar (o empeorar) la experiencia visual, acá hemos hecho un top 10 de las mejores bandas sonoras de anime de todos los tiempos, al menos hasta ahora.

Una de las características más importantes que tiene el anime, es la música. Esta es el corazón y el alma de cualquier gran experiencia. Esto puede verse en los conciertos temáticos de series que se dan cada año y a los que asisten miles de fans.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Por supuesto, no todas las películas y series de anime son conocidas por sus partituras. Sin embargo, con compositores de la talla de Joe Hisaishi y Ryuichi Sakamoto, ganador de un Oscar, contribuyendo a las bandas sonoras de algunas de las series más conocidas, hay muchos animes que son, literalmente, música para nuestros oídos.

Conoce acá nuestro top 10 de mejores bandas sonoras de anime, probablemente estés de acuerdo con nosotros en muchas elecciones.

Las mejores bandas sonoras de anime de todos los tiempos

Elegir las que son, para nosotros, las mejores bandas sonoras de anime, no es ninguna tarea fácil. Hay muchas opciones y compositores talentosos. Sin embargo, hemos hecho un laborioso trabajo y lamentablemente tuvimos que dejar algunas opciones fuera, pero que aún así tienen una ejecución increíble.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Entonces, desde apasionantes partituras orquestales hasta instrumentos tradicionales japoneses, la música de anime es tan memorable como deliciosa de escuchar, independientemente de que seas o no fan. Éstas son nuestras 10 mejores bandas sonoras de anime.

10. Demon Slayer

Demon Slayer es conocida por su impresionante animación. Pero cualquiera que haya visto la serie sabe que su banda sonora es igual de impresionante.

También conocida como Kimetsu no Yaiba, la trama gira en torno a un chico de 14 años llamado Tanjiro Kamado que emprende una misión para convertirse en cazador de demonios, vengar a su familia y curar a su hermana Nezuko del estado medio demoníaco en el que ha quedado.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Con partituras orquestales compuestas en su mayor parte por Go Shiina y Yuki Kaijura, Demon Slayer es una de esas series en las que la trama, la animación y la música mejoran a medida que avanza. Desde momentos sinceros hasta brutales secuencias de acción, su banda sonora complementa a la perfección la montaña rusa que es la trama.

Disponible en: Crunchyroll

9. Made in Abyss

Compuesta por Kevin Penkin en 2017, Made in Abyss aparece constantemente en los debates sobre la mejor banda sonora de anime de todos los tiempos. Los fans nombran temas como Old Memories, Gravity, Eyes of Irumyuui y The Village como algunos de sus tems favoritos.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

El argumento sigue a una joven llamada Riko y a su amigo robot Reg, que deciden adentrarse en una profunda fisura de la Tierra conocida como el Abismo con la esperanza de encontrar a su madre perdida.

El compositor australiano Kevin Penkin es conocido por sus contribuciones al mundo del anime y los videojuegos, y la banda sonora de Made In Abyss es una de sus creaciones más populares. Con música electrónica y matices góticos, esta banda sonora realza enormemente la inquietante atmósfera de la serie.

Disponible en: Amazon Prime Video

8. Naruto

Deja a un lado tu nostalgia por Naruto (sólo por un momento) y presta atención a su música. La banda sonora del anime favorito de la infancia de muchos es conocida por sus melodías de flauta, sus enérgicos temas de guitarra y sus cánticos de fondo fuertemente influenciados por la música tradicional japonesa.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

La serie sigue la historia de Naruto Uzumaki, un joven ninja que sueña con convertirse en el líder de su aldea, conocido como Hokage. Naruto pasa de la preadolescencia a la edad adulta, luchando contra poderosos enemigos.

Tanto si prefieres Naruto como Naruto: Shippuden, es difícil elegir cuál tiene un mejor OST. Así que, en el caso de esta lista, cubrimos toda la franquicia Naruto. Compuesta por Toshio Masuda, te darás cuenta de la mezcla de instrumentos occidentales y tradicionales japoneses como el shamisen (algo parecido a un banjo) y el shinobue (un tipo de flauta) que da a la banda sonora un ambiente distintivo que puedes escuchar durante horas.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Disponible en: Crunchyroll

7. Zankyō no Terror

También conocida como Terror in Resonance, este anime es un ejemplo de cómo una gran banda sonora puede realzar una serie ya de por sí fantástica.

La historia sigue a dos adolescentes, Nine y Twelve, que roban una bomba atómica en un aparente ataque terrorista. Tras robar la bomba, suben un vídeo a Internet en el que amenazan con destruir Tokio a menos que se resuelva un enigma. Considerada una obra maestra del anime, Zankyō no Terror no estaría completa sin su igualmente brillante banda sonora.

Yoko Kanno, conocida por Cowboy Bebop y Space Dandy, compuso la banda sonora de Terror in Resonance, infundiéndole tanta personalidad como a los propios personajes. Reflexiva, lúgubre y siempre presente, la partitura realza cada emoción a medida que avanza la serie.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Disponible en: Funimation y Crunchyroll

6. Neon Genesis Evangelion

La serie mecha de 1995 Neon Genesis Evangelion tuvo – y sigue teniendo – una enorme influencia en la industria del anime. Y su banda sonora va de la mano a su popularidad.

La trama sigue a Shinji Ikari, un adolescente reclutado por su padre en una organización global llamada Nerv para ayudar a pilotar un mecha biomecánico gigante llamado Evangelion. A primera vista, no es más que otra serie de hombre contra máquina y seres bíblicos, pero es mucho más que eso. La serie es un conmovedor examen de la condición humana que la banda sonora realza.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Escrita por Shiro Sagisu, la banda sonora ha ganado múltiples premios. Su icónico tema de apertura, A Cruel Angel’s Thesis, interpretado por Yoko Takahashi, sigue considerándose uno de las mejores intros de series de anime de todos los tiempos.

Regístrate gratis en Dexerto y recibe: Ver menos anuncios | Modo Oscuro | Ofertas en juegos, TV y películas, y tecnología Email Registrarse

Disponible en: Netflix

5. Princesa Mononoke

Una lista de las mejores bandas sonoras de anime de todos los tiempos no estaría completa sin una de Studio Ghibli, y La princesa Mononoke es la primera y no será la última.

La princesa Mononoke de Hayao Miyazaki, que se estrenó en 1997, está ambientada en el siglo XIV, cuando la armonía entre los humanos, los animales y los dioses ha empezado a desmoronarse. La historia sigue al protagonista Ashitaka, que busca la cura de una enfermedad del dios Shishigami, parecido a un ciervo.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Mientras viaja por el mundo, es testigo de cómo los humanos destruyen la Tierra. En esencia, la película se adelantó a su tiempo utilizando temas sintoístas y proporciona un comentario perspicaz sobre cómo los humanos utilizan los recursos de la Tierra, mostrando la arrogancia de nuestra especie y el poco respeto que tenemos hacia temas ambientales.

Con su banda sonora, compuesta por el legendario compositor y director musical japonés Joe Hisaishi, conocido por haber ganado varios premios de la Academia japonesa, la banda sonora orquestal de La princesa Mononoke está considerada una de las mejores bandas sonoras de anime de todos los tiempos.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Disponible en: Netflix, Amazon Prime Video y Disney+ (EE.UU.)

4. Fairy Tail

La serie de anime de fantasía Fairy Tail es conocida por sus icónicos temas de apertura, junto con el resto de su partitura musical. Así que no es de extrañar que figure en nuestra lista como una de las mejores bandas sonoras de anime de todos los tiempos.

La historia está ambientada en una versión fantástica de la Tierra. Esta versión no se parece a nuestro mundo. Es el hogar de numerosos gremios mágicos y la trama sigue al mago Natsu Dragneel, cazador de dragones, en su búsqueda por el reino de Fiore de su padre desaparecido.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Compuesta por Yasuharu Takanashi, la banda sonora de Fairy Tail combina instrumentos orquestales, percusión sombría e inquietantes voces para crear las desgarradoras secuencias que los fans del anime conocen y adoran.

Disponible en: Amazon Prime Video y Crunchyroll

3. One Piece

Puede que te sorprenda ver One Piece en esta lista. Pero, además de sus populares temas de apertura, la serie siempre ha contado con una banda sonora potente que complementa su atractivo argumento.

En resumen, esta larguísima serie sigue el viaje del capitán pirata Monkey D. Luffy en su búsqueda del tesoro definitivo, conocido como One Piece. Y una vez que lo encuentre, obtendrá el codiciado título de Rey de los Piratas.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Compuesta por Kohei Tanaka y Shiro Hamaguchi, la música de One Piece es tan atemporal como la propia serie. Con instrumentos que van desde los metales hasta las cuerdas, podrás disfrutar de los temas característicos de los Sombrero de Paja una y otra vez.

Disponible en: Crunchyroll

2. Attack on Titan

En segundo lugar tenemos Attack on Titan. Es la serie de anime más importante de esta generación y que además, tiene la mejor banda sonora de la última década.

La historia de Eren Yeager es convincente por sí misma. Pero la música se suma a la fórmula ganadora de Attack on Titan para convertirla en una de las series más emocionantes de todos los tiempos. Además, los fans asisten regularmente a conciertos sólo para escuchar las composiciones de Hiroyuki Sawano, por lo que no es de extrañar que Attack on Titan esté considerada como una de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Épica, orquestal y memorable son tres palabras que resumen la música de Attack on Titan. Aunque tendrás que comprobarlo por ti mismo para entender por qué es tan difícil de superar.

Disponible en: Crunchyroll

1. El Viaje de Chihiro

Por último, en el número uno se encuentra la galardonada banda sonora de Joe Hisaishi para El Viaje de Chihiro. Estrenada en 2001, esta es una de las películas de anime más taquilleras de todos los tiempos. Y su estatus se debe, en parte, a su fantástica banda sonora.

De la mente del legendario director Hayao Miyazaki, la historia sigue a Chihiro, una niña de 10 años, y a sus padres cuando se topan con un parque de atracciones aparentemente abandonado del que no pueden escapar.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

La banda sonora pertenece a la Edad de Oro de la música de anime de Hisaishi. Con su característico sonido melancólico, se ha comparado con una aventura sonora que todo el mundo necesita experimentar al menos una vez en la vida.

Disponible en: Amazon Prime Video y Netflix (fuera de EE.UU.)

Y estas fueron las opciones que hemos elegido, ¿estás de acuerdo? Esperamos que te hayan gustado y te invitamos a que prestes atención a las bandas sonoras de los animes en esta lista ya que los músicos han hecho un trabajo impecable que merece ser reconocido.

El artículo continúa después del anuncio.