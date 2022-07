Los mejores movimientos exclusivos para aprender durante el fin de semana de combates de Pokémon Go

Load More

Basándonos en nuestras propias experiencias, Planta Feroz es el movimiento más destacado del fin de semana, ya que inflige un gran daño por un coste relativamente bajo. Venusaur y Meganium son opciones de primer nivel en la liga Super Ball con este movimiento, así que céntrate en evolucionar a estos dos si no los tienes ya.

Como parte de las celebraciones del sexto evento de aniversario de Pokémon Go , Niantic está organizando un Ultra Desbloqueo especial: Fin de semana de batalla que se centra en el Team Go Rocket, con todos los líderes villanos cambiando sus alineaciones.

Hay un montón de movimientos exclusivos que se pueden aprender durante el fin de semana de combates de Pokémon Go, así que aquí tienes una lista de todos ellos, así como los mejores para aprender.

by Francisco García