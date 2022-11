Pokémon Go: ¿Qué tipos usa cada recluta del Team Rocket? Counters y equipo

Los entrenadores de Pokémon Go continúan luchando contra cada recluta del Team Rocket en su búsqueda para purificar a los Pokémon. Sin embargo, los reclutas son luchadores duros, especialmente cuando no sabes qué tipo de Pokémon usarán. Afortunadamente, tenemos las respuestas.

A pesar de ser el más bajo en la jerarquía de Team Rocket, incluso los Reclutas pueden ser difíciles de vencer. Nadie quiere perder una batalla que con un poco de cuidado podrían haber ganado fácilmente. Después de todo, usar esos revivir y pociones se acumulan.

Si tus Pokémon son de un nivel lo suficientemente alto, deberías poder vencer a su equipo sin problemas. Pero si no, necesitarás utilizar las ventajas de tipo. Echa un vistazo a nuestros cuadros de efectividad de tipos de Pokémon Go si no estás seguro de qué tipos tienen una ventaja sobre otros.

El recluta de Team Rocket se burlará de ti antes de la batalla. Es esta burla la que indica qué tipo de Pokémon usarán y el grupo que elegirán.

Counters de reclutas en Pokémon Go (Noviembre 2022)

Hay muchas razones para derrotar a estos reclutas en Pokémon Go. Además de proporcionarte la oportunidad de atrapar y purificar un Pokémon Oscuro, también obtendrás una parte de Componente Misterioso que te permitirá luchar contra uno de los Líderes del Team Go Rocket: Arlo, Cliff, Giovanni o Sierra.

Actualmente hay 19 reclutas en el juego, cada uno con su propio equipo. A continuación, encontrarás todos los tipos de los reclutas del Team Go Rocket en función de sus frases, así como información sobre cuál será su alineación y los mejores counters que puedes utilizar para derrotarlos.

Reclutas del Team Rocket y sus frases

Los reclutas tienen una frase cuando se enfrentan a ti.

Normal no significa débil

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Patrat Loudred Raticate Rattata Raticate Ursaring Whismur

Los de tipo lucha son los más efectivos contra los tipos normales.

¡Vamos, mi poderoso Pokémon de tipo Bicho!

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Shuckle Beedril Forretress Weedle Skorupi Scizor

Usa fuego, vuelo y roca contra estos bichos.

Je … Je … Je … Je … Je … Je …

Fase1 Fase 2 Fase 3 Golett Banette Banette Dusclops Dusknoir

Los tipo Fantasma son débiles a otros fantasmas, aunque existe la contradicción de que tu Pokémon también sea débil. Por lo tanto, las especies de tipo Siniestro son probablemente las más efectivas.

Donde hay luz, también hay sombra

Este recluta utilizará Pokémon de tipo siniestro, todos ellos débiles a los ataques de tipo hada, por lo que los mejores contadores son fuertes tipos hada como Sylveon, Togekiss y Gardevoir.

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Rattata de Alola Raticate de Alola Raticate de Alola Purrloin Stunky Honchkrow

¡GRRR! ¿Qué te pareció eso?

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Dratini Dratini Dragonair Dragonite Flygon

Los tipo Hielo son la mejor opción aquí, pero los tipo Dragón y Hada también son efectivos.

¡En posición y listo para atacar!

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Foongus Nidorina Muk Nidoran ♂ Nidorino Weezing Zubat

Tyranitar, como suele ser, es una buena opción general aquí. Con la inclusión de Zubat, un tipo eléctrico fuerte no estaría de más.

¡Haré que te comas el polvo!

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Diglett de Alola Diglett de Alola Golem Hippopotas Hippopotas Hippowdon Onix

Si te has tomado el tiempo para atrapar a Magikarp, entonces usar Gyarados es obvio aquí. Su doble resistencia a Tierra y los movimientos de lucha lo convierten en el mejor counter.

Gyarados, la espera mereció la pena

¡Prepárate para alucinar!

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Shinx Electabuzz Ampharos Mareep Voltorb Electabuzz Luxray

Como todos estos son de tipo eléctrico, el counter es una opción bastante simple: Tierra. Hay muchas opciones aquí, pero la más poderosa es Groudon.

¡No nos vaciles!

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Cacnea Bayleef Amoonguss Chikorita Cacturne Meganium

Charizard, Entei y Moltres son las primeras especies de Tipo Fuego que vienen a la mente. Chamúscalos un poco.

¡Mira mi lindo Pokémon!

Si te enfrentas a este recluta, utilizará Pokémon de tipo Hada, por lo que los mejores contadores son los de tipo Veneno y Acero como Metagross, Roserade, Gengar y Victreebel.

Estos son los posibles encuentros:

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Ralts Granbull Granbull Snubbull Kirlia Kirlia Snubbull

¡Mi Pokémon pájaro quiere luchar contigo!

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Ducklett Golbat Crobat Natu Staravia Dragonite Starly Gyarados

Como sugiere su frase, este recluta utilizará Pokémon de tipo Volador, por lo que los mejores counters son fuertes tipos Roca, Eléctrico o Hielo como Tyranitar, Electivire y Abomasnow.

¡Soy fuerte como una roca!

Este Recluta utilizará una serie de Pokémon de tipo Roca, lo que significa que los mejores counters son fuertes tipos de lucha como Machamp. Los tipos Agua, Planta, Tierra y Acero pueden utilizarse como apoyo.

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Onix Anorith Golem Sudowoodo Lileep Onix

¿Te asustan los psíquicos que usan un poder invisible?

Este recluta utilizará Pokémon de tipo Psíquico, por lo que los mejores counters son los fuertes tipos Fantasma, Siniestro y Bicho como Tyranitar, Weavile, Houndoom y Haunter.

Estos son los posibles encuentros:

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Natu Girafarig Alakazam Ralts Hypno Metang

Tyranitar casi siempre es buena opción contra un recluta del Team Rocket.

¿Sabes lo caliente que puede llegar a ser el aliento de fuego de los Pokémon?

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Cyndaquil Quilava Camerupt Numel Ninetales Typhlosion

¿Qué apaga el fuego? ¡Agua! Kyogre es el tipo agua más poderoso que viene a la mente, pero también es bueno tener a Tyranitar.

Te vas a quedar helado

Este recluta utilizará Pokémon de tipo Hielo. Los mejores counters son los tipos Lucha y Roca fuertes, como Aggron, Machamp y Tyranitar. Ten también un tipo Fuego en tu equipo para Snover y Abomansow.

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Sandshrew de Alola Sandshrew de Alola Abomasnow Swinub Snover Cloyster Lapras

Estos músculos no son solo para impresionar

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Hitmonchan Hitmonchan Hitmonlee Makuhita Hitmonlee Machamp

Los tipo psíquico son el counter natural para Lucha y no hay nada mejor que Mewtwo.

“Estas aguas son traicioneras”, diferentes equipos para cada recluta del Team Rocket

Recluta del Team Rocket chica:

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Totodile Croconaw Feraligatr Wailmer Wailord

Recluta del Team Rocket chico:

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Magikarp Magikarp Magikarp Gyarados

No te molestes, ya he ganado / ¡Prepárate para ser derrotado! / Ganar es para los ganadores (Chica)

Este recluta femenino es difícil de predecir, ya que utiliza una mezcla de tipos de Pokémon. Recomendamos un equipo con un tipo de lucha como Machamp, un tipo eléctrico como Raikou y un tipo hielo como Abomasnow.

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Snorlax Gardevoir Dragonite Poliwrath Gyarados Snorlax Snorlax

No es el más fácil de los reclutas para derrotar, pero si usas tipo Planta, no deberías tener problemas.

Gracias a PokemonGoHub que obtuvo los datos para poder realizar este artículo.