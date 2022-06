Cuándo es el Amazon Prime Day 2022 y qué esperar

Load More

También será un buen momento para echar un ojo a las ofertas de los almacenes de Amazon, ya que recientemente han visto pasar por sus puertas una gran cantidad de hardware para juegos. Si no te importa que te devuelvan artículos que podrían tener algunas peculiaridades, es ideal para los cazadores de gangas, especialmente en el Prime Day.

Te traeremos las mejores ofertas de Amazon para que no tengas que ir a buscarlas tú mismo. Amazon rara vez, o nunca, organiza las cosas de forma lógica y agrupa productos que no tienen sentido. A veces, los discos duros portátiles se agrupan con las placas base, o Logitech tiende a agrupar todos sus equipos de oficina con sus excelentes ratones para juegos.

Hasta ahora, las ofertas del Amazon Prime Day no han empezado a aparecer en el sitio. Esperamos que las primeras ofertas del Prime Day aparezcan un par de días antes del evento. Por el momento, solo te mostrará varias “alertas de creación” de productos que hayas mirado recientemente.

Este año, el Amazon Prime Day está previsto para el 12 y 13 de julio, con ofertas que aún no están en el sitio. Al fin y al cabo, aún falta aproximadamente un mes. Sin embargo, si nos ponemos nerviosos con los datos de los anteriores Prime Days, podemos hacer una pequeña adivinanza de lo que deberías esperar a comprar hasta el gran evento.

Amazon Prime Day es una venta anual de Amazon a mediados de año, en la que puedes esperar precios reducidos en una gran cantidad de productos. No contentos con las rebajas de Navidad, el Black Friday y las demás rebajas que hacen a lo largo del año, Amazon creó el Prime Day.

