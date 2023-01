Avatar Generations: Plataformas, gameplay y más

Avatar: Generations es un próximo juego de rol gratuito que tiene como objetivo capturar toda la magia de la serie original. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre las plataformas, la jugabilidad y la historia del juego.

Avatar: The Last Airbender sigue demostrando ser increíblemente popular y, por primera vez, la aventura de Aang se podrá jugar en dispositivos móviles. Obviamente, esta noticia es muy emocionante para los jugadores de juegos móviles, en particular para aquellos que disfrutaron del programa original de Nickelodeon.

Si deseas saber más sobre Avatar: Generations antes del lanzamiento oficial del juego , nuestro práctico artículo tiene todo lo que necesitas saber, incluidos detalles sobre plataformas, jugabilidad e historia.

¿Avatar: Generations tiene una fecha de lanzamiento?

Al momento de escribir, Avatar: Generations no tiene una fecha de lanzamiento oficial. Actualmente, el juego saldrá a la venta a principios de 2023. Sin embargo, nos aseguraremos de actualizar este artículo tan pronto como se publique más información. Algunas regiones seleccionadas actualmente tienen acceso temprano al título, pero aún no se ha bloqueado un lanzamiento completo.

Plataformas

Avatar: Generations estará disponible en dispositivos móviles iOS y Android. Esto significa que los jugadores podrán emprender su aventura sobre la marcha. Dado que los equipos de Square Enix London Mobile y Navigator están desarrollando el título, es muy poco probable que reciba un lanzamiento para consola.

Jugabilidad

Avatar: Generations obtuvo recientemente un nuevo tráiler de gameplay. El vídeo les dio a los fans una idea de los tipos de escenarios de combate, movimientos y enemigos que se incluirán en el próximo juego de Avatar. Se puede ver aquí:

Avatar Generations permite a los jugadores controlar a cada héroe dentro de su escuadrón, realizando poderosos combos de equipo y Ultimates. El juego utiliza un sistema de cuadrícula táctica, que otorga beneficios de batalla a aquellos que posicionan tácticamente sus unidades en el campo de batalla.

El juego de rol también cuenta con un sistema de mejora de héroes y equipos, así como un abanico de habilidades únicas y equipos. De acuerdo con la descripción oficial del juego, el sistema de equipamiento de Avatar: Generations presenta “varios niveles de rareza para toneladas de posibles combinaciones de equipos y grupos”.

La historia de Avatar

Según el sitio web oficial, Avatar: Generations recreará los eventos de la serie de televisión original. Los jugadores podrán formar equipo con sus personajes y compañeros favoritos, incluidos Aang, Katara, Sokka, Toph, Suki, Zuko, Appa y Momo.

“Apuntalar cada faceta del juego es una rica narrativa que sigue y se basa en los temas, mensajes e historias de la amada serie de Nickelodeon. Esto incluye secuencias narrativas 2D brillantes y audaces y cinemáticas introductorias estelares”.

Y hasta aquí todo lo que sabemos, iremos añadiendo más información en cuanto podamos.