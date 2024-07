Muchos usuarios se preguntan si el nuevo juego Neverness to Everness tiene códigos disponibles para canjear.

Neverness to Everness es el último juego de anime gratuito de los creadores de Tower of Fantasy. No solo presenta nuevas y emocionantes características que lo convierten en el juego gacha más emocionante desde Genshin Impact, sino que pretende ofrecer un montón de acción y una vasta exploración del mundo.

Aunque el pre-registro para este título ya está abierto, muchos jugadores se preguntan si tendrá códigos para canjear. Aquí te lo respondemos.

¿Hay códigos de Neverness to Everness disponibles?

No, actualmente no hay códigos disponibles en el juego. Esto se debe a que el título aún no ha salido a la venta. Sin embargo, los jugadores de PC, móviles y PS5 ya pueden realizar el prer-registro para NTE, lo que significa que pronto podrán sumergirse en la acción y empezar a probar el combate sobrenatural del juego.

El título tiene como fecha de lanzamiento el 2025, por lo que tendrás que esperar pacientemente hasta que tengamos más información sobre la disponibilidad de códigos. Resta por saber si tendremos alguna beta antes del lanzamiento oficial para confirmar.

Como siempre, nos aseguraremos de actualizar esta sección si se publican más detalles sobre los códigos de Neverness to Everness en el futuro.

¿Habrá códigos de Neverness to Everness en el futuro?

Dado que Hotta Studios ha publicado páginas dedicadas a códigos para Tower of Fantasy, creemos que Neverness to Everness incluirá códigos canjeables. Estos códigos de canje suelen entregarse durante las retransmisiones en directo y cuando se alcanzan ciertos hitos.

Por lo tanto, es muy probable que los desarrolladores publiquen códigos de NTE en un futuro próximo.

Y eso es todo, al menos, por ahora. Si quieres más códigos para juegos, puedes revisar los códigos activos de Genshin Impact o de Wuthering Waves.