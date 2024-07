Cómo conseguir créditos en The First Descendant

Conseguir créditos en The First Descendant puede ser un poco lioso si no sabes qué tienes que hacer por lo que te explicamos paso a paso cómo conseguirlo.

The First Descendant ha salido en la industria de los videojuegos como un soplo de aire fresco dentro de los shooters en tercera persona con varios personajes iniciales y otros cuantos que tenemos que ir desbloqueando.

Sin embargo, para conseguirlo tendremos que usar Calibres o bien créditos, y estos últimos están un poco escondidos. Pero no te preocupes porque te echamos una manita con todo lo que tienes que saber al respecto.

¿Cómo puedo conseguir créditos en The First Descendant?

Los créditos en The First Descendant son la moneda gratuita dentro del juego y se consiguen completando las misiones y las diarias que nos propone el título de Nexon así como saqueando a los diferentes enemigos una vez que los derrotemos.

A pesar de que estas son las formas más comunes dentro del juego, tenemos también otras vías de conseguir crédito dentro de nuestra aventura.

La más importante es explorar hasta el último rincón cada zona del mapa. En The First Descendant cada lugar tiene cofres escondidos, así como coleccionables y secretos que al encontrarlo pueden darnos créditos.

Asimismo, incluso si encontramos chatarra después podemos venderla para conseguir unos créditos extra. Simplemente tendremos que venderla en la estación de Albion para aprovechar hasta el último píxel de todo lo que encontremos en el mapa.

Por último, The First Descendant deba una recompensa de 100.000 créditos a todos los usuarios que se habían preinscrito para participar en la prueba beta del juego. Pero si no fue tu caso no te preocupes porque actualmente hay una misión para recompensar a todos los jugadores que se conecten a diario donde podremos conseguir hasta 50.000 créditos.

¡Y ya está! Esto es todo lo que tienes que saber al respecto. No dejes de visitarnos para saber cómo desbloquear a Bunny dentro de The First Descendant o la mejor build para Ajax.