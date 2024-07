Cómo reiniciar el nivel de personaje en The First Descendant

En The First Descendant, el máximo objetivo no solo es subir de nivel de tus personajes, ya que puedes reiniciar y aquí te lo explicamos.

The First Descendant posee un sistema de reinicio de niveles para llevar a tus personajes al máximo. Este sistema es similar al de Call of Duty, sólo conservas todas tus armas y habilidades.

Pero, si quieres conseguir la mejor build de un personaje y desbloquear su máximo potencial, es una necesidad absoluta.

Cómo subir Prestigio en The First Descendant

Necesitarás usar un Catalizador de Cristalización en cualquier espacio de Módulo para subir el Prestigio en The First Descendant. Sin embargo, esta opción solo está disponible cuando alcanzas el nivel de maestría 7.

Al hacer esto, tu nivel en ese personaje en particular volverá al Rango 1, pero la contrapartida es que se reduce a la mitad el coste de capacidad de cualquier Módulo que entre dentro del Tipo de espacio de Módulo elegido.

Aquí tienes una guía paso a paso:

Abre el menú principal del juego. Selecciona la pestaña ‘Inventario‘. Haz clic en “Módulo de Descendiente“. Selecciona “Configuración adicional del módulo“. Pulsa “Asignar tipo de módulo“. Elige la ranura que quieras actualizar y el tipo que quieras asignarle. Termina seleccionando ‘Aplicar Tipo de Ranura’ para gastar tu Catalizador de Cristalización.

Nexon

Una vez que hayas hecho todo esto, la capacidad utilizada por cualquier Módulo en esa ranura que coincida con el tipo que seleccionaste en el paso 6 se reducirá a la mitad. Esto se indica mediante el símbolo que aparece en el centro de la ranura del módulo.

Vale la pena tener en cuenta que esto también se puede hacer en tus armas, reduciendo de nuevo la capacidad de ciertos Módulos pero reseteando el Rango del arma al principio.

La ventaja de esto es que puedes mejorar tus módulos mucho más para aumentar los potenciadores que ofrecen. Una vez que gastes un catalizador de cristalización en varias ranuras del mismo personaje, podrás conseguir builds ridículamente poderosas que, de otro modo, serían imposibles debido al límite de capacidad.

Cómo conseguir Catalizadores de Cristalización en The First Descendant

Puedes conseguir un catalizador de cristalización investigándolo con Anais o como botín aleatorio. Sin embargo, las probabilidades de que aparezca como botín normal son muy bajas, así que te recomendamos que lo investigues para asegurarte de que consigues uno.

Para investigarlo, busca a Anais en Albion y dirígete a la sección Material de mejora del menú. Por suerte, todos los recursos necesarios se pueden conseguir con bastante facilidad, ya que la mayoría requieren que derrotes a enemigos específicos en determinadas zonas. Según el menú de solicitud de investigación del juego, tardarás unas siete horas y media en conseguir todos los materiales necesarios para fabricar uno.

¡Y eso es todo!