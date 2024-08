Cómo conseguir un gato gratis en Zenless Zone Zero

Si pensabas que Zenless Zone Zero no podía mejorar, te equivocas. Resulta que el juego de HoYoverse te permite conseguir un gato gratis para que te hagas con una tierna mascota en Nueva Eridu.

Tener una mascota es muy beneficioso en la vida real pero también lo es en Zenless Zone Zero. En la ciudad de Nueva Eridu hay un gatito que busca de alguien que lo cuide. Y ese puedes ser tú. Se trata de Azabache, también conocido como Inky.

Este pequeño felino tiene una fuerte conexión con el Agente N.º 11. Si bien puede ser un animalito bastante reservado, podrás ganarte su corazón. Acá te decimos dónde encontrarlo para que puedas tener un gato gratis en Zenless Zone Zero.

Cómo adoptar al gato en Zenless Zone Zero

Lo primero que debes hacer para adoptar a Azabache en Zenless Zone Zero es seguir varios estos pasos:

Alcanza el nivel 32 de proxy

Desbloquea el capítulo 2 Interludio

Completa las misiones de la historia de Soldado 11 (Topo de la Cavidad I a III)

Recibe un DM del Soldado N.º 11 preguntándote por Azabache

Completa la misión Plan de adopción

Cuando completes las misiones del Soldado 11, se añadirá Azabache a tu archivo de compañeros, dentro de la pestaña de la Calle número 6.

No es necesario que tengas a Soldado 11 como personaje jugable para que puedas hacerte con el gato de forma gratuita.

Completar la misión Plan de adopción

Tendrás que ganarte la confianza de Azabache en el juego para aumentar su nivel de confianza. Hay distintos niveles de confianza, pero cuando alcances el nivel máximo, completarás la misión de adopción y podrás avanzar a la siguiente etapa que consta de estos pasos:

El Soldado 11 te enviará un mensaje directo sobre Azabache un día después de alcanzar el máximo nivel de confianza.

Se te pedirá que te reúnas con Azabache y Soldado 11 delante de la videotienda en la calle número 6.

Cuando aceptes adoptar al gato, se te pedirá que le pongas un nombre nuevo. Elige bien porque luego no se lo podrás cambiar.

Ubicaciones del Gato en Zenless Zone Zero

Azabache es un gatito bastante escurridizo que prefiere la soledad a la compañía humana, pero una vez que lo encuentras y te vas acercando a él, resultará bastante amoroso. Ubicarlo no es tan sencillo, sin embargo, dirígete a estas zonas de la Calle n.º 6:

Cerca de la tienda de remodelación

En la calle de atrás pasando al Inspector MiaoMiao

En la bici de la calle de atrás

Delante de la tienda de artilugios

En el callejón trasero detrás del Café Coff

En una de las sillas fuera de Coff Cafe

Cerca del puesto de Noticias de Howls.

En el camión cerca de la tienda

Dentro de las tuberías

Dentro de los neumáticos en la calle trasera

Ubicaciones aleatorias de Azabache en Zenless Zone Zero

Una vez que hayas conseguido al gato en Zenless Zone Zero lo podrás encontrar en estos lugares:

Cerca del sofá

En la silla junto al banco de trabajo

En el mostrador detrás de Suertebú el Bangbú

En el mueble a cuadros cerca de la puerta de entrada

Consejos para aumentar el nivel de confianza de Azabache en Zenless Zone Zero

Rango familiar

Ve acercándote despacio, deja que Azabache te mire pero no te acerques mucho ya que lo vas a agobiar y lo vas a espantar.

Rango amistoso

Cuando el gato ya se haya acostumbrado a tu presencia, es momento de comenzar a interactuar con él. Ofrécele comida o intenta acariciarlo.

Rango cercano

A medida que tu vínculo con Azabache se profundice, tendrás más opciones:

Si ronronea, es una señal de que lo debes acariciar

Si no ronronea, ofrécele comida

También puedes jugar al escondite con él. Esto hará que el vinculo de ambos sea más fuerte.

HOYOVERSE Azabache se dejará acariciar, pero tienes que tener paciencia para subir el rango de confianza.

Recompensas

Si logras adoptar al gato en Zenless Zone Zero te vas a ver recompensado. Estas dependen del rango de confianza que tengas con Azabache. Teniendo esto en cuenta las recompensas son las siguientes:

Familiar: No Aplica

Amistoso: 20 policromos y 10.000 deniques

Cercano: 30 policromos y 20.000 deniques

Confianza: 20 policromos y 30.000 deniques

Y esto es básicamente todo lo que necesitas saber sobre conseguir un gato en Zenless Zone Zero. Ahora que lo tienes en mente no olvides leer más contenido interesante en Dexerto ES como: Seth en Zenless Zone Zero o la Mejor build de Corin.