Cómo ver el próximo Indie World de Nintendo: fecha y hora, stream y qué esperar

Nintendo ha anunciado que se espera que su próximo Indie World incluya una docena de juegos de Switch a lo largo de 20 minutos de metraje. Aquí está todo lo que sabemos y cómo ver la transmisión.

Además de los Nintendo Direct, el gigante de los videojuegos organiza regularmente su Indie World que presentan títulos de diferentes géneros de desarrolladores independientes. El último Indie World se llevó a cabo en noviembre de 2022. La retransmisión incluyó juegos como Sports Story, A Little to the Left y Once Upon a Jester.

Si bien Nintendo no ha presentado ningún juego antes del evento, algunos fans aún esperan que aparezca Hollow Knight Silksong. Si bien Silksong permanece sin confirmar, es probable que la presentación muestre alrededor de 12 títulos.

Te mostramos cómo ver el Indie World del 19 de abril.

Cómo ver el Indie World de Nintendo de abril de 2023

En Twitter, Nintendo reveló la hora de inicio del Indie World Showcase de abril de 2023. Será a las 18:00 hora peninsular española. También agregó un enlace para ver la retransmisión en el canal oficial de YouTube de Nintendo. Además, IndieWorld planea tuitear en vivo durante todo el evento.

Hemos incorporado el enlace al próximo Indie World. Si los interesados ​​no pueden sintonizar el evento en vivo, pueden ver el VOD a través de la cuenta de YouTube de Nintendo.

Qué esperar del Indie World de abril

Como la mayoría de los directos de Indie World, no han surgido filtraciones en torno a los títulos rumoreados. Por lo tanto, los jugadores deben ver la retransmisión para descubrir qué juegos independientes llegarán a Nintendo Switch.

Una vez se realice el directo, actualizaremos este artículo con todos los anuncios que se hayan dado, así que estad atentos a las novedades.