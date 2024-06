¿Cuándo es el próximo evento de tesoros en Monopoly GO?

Si quieres saber cuándo inicia el próximo evento de tesoros en Monopoly GO para estar preparado, aquí te lo contamos.

Los eventos de tesoros en Monopoly Go, junto a los de socios y Bombardeo Dorado, son los tres eventos más grandes para los jugadores. Ninguno de los dos tiene un calendario fijo, pero siguen un patrón que nos permite predecir una fecha aproximada.

Así que si te preguntas cuándo será el próximo evento de tesoros, sigue leyendo.

Monopoly GO: ¿Cuándo es el próximo evento de tesoros?

Actualmente no hay fechas oficiales para el próximo Evento del Tesoro de Monopoly Go. Sin embargo, teniendo en cuenta los calendarios anteriores de los eventos de tesoros de Monopoly Go, esperamos que el próximo llegue a principios de julio, al menos antes de mediados de julio.

Según una filtración, podría llamarse Dino Tesoros.

Socios Acuáticos está programado del 22 al 27 de junio, y como estos dos eventos no se celebran juntos, no habrá uno nuevo hasta el 28 de junio como muy pronto. Aunque los eventos de tesoros no tienen un calendario fijo, llegan más o menos un mes después del último; a veces se presentan dos veces al mes.

Eventos de tesoros pasados en Monopoly GO

Estos fueron todos los eventos de tesoros que se hicieron en 2024

Evento Fecha de comienzo Fecha de finalización Tesoros Marcianos 6 de junio 10 de junio Tesoros Submarinos 23 de mayo 26 de mayo Tesoros Nocturnos 3 de mayo 7 de mayo Tesoros de Aniversario 16 de abril 21 de abril Tesoros de Primavera 30 de marzo 3 de abril Tesoros Soleados 18 de marzo 22 de marzo Tesoros Galácticos 23 de febrero 28 de febrero Tesoros de la Jungla 22 de enero 26 de enero

¿Qué es el evento de tesoros en Monopoly GO?

En los eventos de tesoros, “excavas” tesoros usando fichas de pico (palas o pistolas láser). Habrá varias cuadrículas, y una vez que las golpees con suficientes picos, se revelará un tesoro. Cuantos más recojas, más recompensas obtendrás.

Recoges Fichas de la misma forma que en otros eventos como Socios, es decir, Ganancias rápidas, eventos, torneos, y aterrizando en fichas.

¿Qué pasa con los picos que sobran?

Las fichas de pico no utilizadas durante el evento se convierten en tiradas de dados. No se transfieren. Esto es similar a los Socios, donde las sobras se convierten en dinero.

¡Y eso es todo! Si quieres más contenido de Monopoly GO, puedes revisar el calendario completo de eventos o si puedes enviar dados a amigos.