Predicciones Summer Game Fest 2024: GTA 6, Ark 2, Elden Ring y más

El 7 de junio llega a nuestras pantallas el Summer Game Fest, el heredero del querido E3, y aquí están nuestras predicciones sobre juegos y anuncios.

Mientras que PlayStation y su State of Play y Xbox Showcase (seguidos de CoD Direct) se centran más directamente en sus propias consolas, Summer Game Fest presenta juegos de todas las plataformas: PC, Xbox, PlayStation y más.

La retransmisión tendrá lugar el 7 de junio a las 23:00 hora peninsular española, y esperamos algunos anuncios interesantes. De hecho, estamos tan emocionados que el equipo de Dexerto ha intentado predecir qué noticias escucharemos en el evento.

Así que hemos elaborado una lista de todo lo que queremos ver en el Summer Game Fest 2024, y esperamos que nuestros sueños se hagan realidad. Sumerjámonos en nuestras predicciones.

Nuestras predicciones para el Summer Game Fest 2024

STUDIO WILDCARD / GROVE STREET GAMES

Ark 2

En cuanto me enteré de que puedes domesticar dodos y utilizar sus… desechos… como fertilizante, me convenció Ark. Después de todo, ¿quién no quiere montar dinosaurios épicos y vivir su época de Jurassic Park en un videojuego?

Ark 2 saldrá a finales de 2024, y el Summer Game Fest sería el lugar perfecto para que Studio Wildcard anunciara la fecha de lanzamiento. Estamos casi a mitad de año, y Ark 2 podría ser fácilmente uno de los títulos más esperados del año.

Dragon Age Dreadwolf

Ha pasado casi una década desde el lanzamiento de Dragon Age: Inquisition, y en ese tiempo, su secuela ha sufrido muchos cambios. Tras la rotación de personal y directivos, los despidos en BioWare y otros obstáculos en el desarrollo, EA ha anunciado sus planes de desvelar Dragon Age: Dreadwolf este verano.

Teniendo en cuenta lo tumultuoso que ha sido el ciclo de desarrollo del juego, cabe decir que la mayoría de los fans son, como mucho, cautelosamente optimistas. La revelación de Dragon Age: Dreadwolf tiene la oportunidad de entusiasmar a los fans con el futuro de la serie, aunque hay mucho en juego para que esta no tan primera impresión sea buena.

DLC de Elden Ring jugable

FROMSOFTWARE

Cuando llegue el Summer Game Fest, faltará una semana para el lanzamiento de Elden Ring Shadow of the Erdtree; ¿qué mejor momento para avivar el hype final? El DLC está a la vuelta de la esquina, pero aún no hemos visto ningún gameplay prolongado.

Seguro que FromSoftware se está asegurando de que no se filtren spoilers, pero sería divertido ver la nueva región antes de tiempo. Esperamos que los primeros momentos de la expansión incluyan un gran giro que involucre a Miquella, Messmer y Mohg, pero ¿es mucho pedir un showcase de las nuevas armas?

Jurassic Park: Survival

Justo he hablado antes de Jurassic Park, y aquí está el easter egg. En lo que a dinosaurios se refiere, Ark está por encima de todos, pero parece que los nuevos juegos centrados en criaturas prehistóricas no están tan servidos como deberían. Jurassic Park, especialmente fuera de la maravillosa serie de construcción de parques Evolution, ha estado inactivo en el género de acción.

Jurassic Park: Survival de Sabre Interactive es una gran oportunidad para rectificar eso. Ambientado justo después de los acontecimientos de la primera película, este juego de acción FPS para un solo jugador arranca en un momento nostálgico para la serie y es un lanzamiento de ensueño para cualquiera que sea un gran fan de las películas antiguas.

Si se hace bien, podría acabar siendo el Alien: Isolation de Parque Jurásico, en términos de un juego que encaje en el canon principal y se convierta en una adición querida a la franquicia. Me encantaría saber cómo va ese juego este verano.

Vampire: the Masquerade – Bloodlines 2 nos debe una fecha de lanzamiento

Tenemos tráilers de juego ampliados, teasers y suficiente contenido para hincarle el diente a Vampiro: La Mascarada – Bloodlines 2, pero ¿qué sentido tiene si no tenemos una fecha de lanzamiento que esperar?

Han pasado cinco años desde que el juego fue anunciado por primera vez, y sólo tiene fecha de lanzamiento “en 2024”. Dado lo cerca que estamos de la esperadísima secuela, no hay mejor momento para anunciar su fecha de lanzamiento definitiva.

Resident Evil 9

Capcom

Puede que Ethan Winters se haya convertido en un fino polvo de hongos tras los acontecimientos de Resident Evil Village, pero eso no significa que esta franquicia de muertos vivientes esté lista para el cementerio de los videojuegos. De hecho, desde que vimos esa misteriosa figura vigilando a la hija de Ethan y Mia, Rose, en los créditos finales de Village, estamos desesperados por tener noticias de otro juego de Resident Evil.

Estoy segura, basándome en los plazos de desarrollo entre Resident Evil 7 y Village, de que oiremos algo sobre una nueva entrega, que predigo que pondrá fin a la Saga Winters. Tenemos un artículo dedicado a Resident Evil 9, échale un vistazo.

Assassin’s Creed Shadows

Con el éxito de Mirage, Assassin’s Creed está de vuelta, y Shadows es el juego que demostrará que no fue una casualidad: lo único que necesitamos es más juego.

Ya tenemos una fecha de lanzamiento y un gran vistazo a los dos protagonistas, pero lo que realmente queremos ver es el paisaje y la jugabilidad. Las cinemáticas son geniales, pero quiero ver cómo se desenvuelven en una pelea tanto Naoe como Yasuke, así como el impresionante aspecto que tendrá el Japón feudal con los gráficos clásicos de AC.

DLC de Diablo 4 con algo de gameplay o al menos un segundo tráiler

Entre nuestras predicciones del Summer Game Fest, no podemos olvidarnos de Diablo. Sabemos que Diablo 4: Vessel o Hatred llegará en el cuarto trimestre de 2024, sabemos que volveremos a las junglas de Kurast y sabemos que Mefisto tendrá por fin su oportunidad de brillar.

Con la Temporada 4 de Diablo 4 asentando el juego sobre una base más segura, ha llegado el momento de mostrarnos un poco más de cómo será nuestro próximo regreso a Santuario. El DLC tiene que ser un bálsamo para los que se aburren del juego por temporadas, algo más significativo a lo que puedan hincarle el diente los jugadores leales, y ninguna serie hace packs de expansión como los juegos de Diablo.

El juego de Iron Man

El desarrollador del remake de Dead Space, EA Motive, anunció en septiembre de 2022 que había empezado a trabajar en un juego de Iron Man «de acción y aventura para un jugador». Sin embargo, desde entonces no se ha sabido nada del título.

Dada la popularidad del héroe, gracias a la interpretación de Tony Stark por Robert Downey Jr. en el MCU, Iron Man parece el héroe perfecto para dar un juego en solitario. Sin embargo, con tantos proyectos de juegos de Marvel en marcha, como Marvel Rivals, Blade de Arkane Lyon, Marvel 1943: Rise of Hydra, y el juego de Lobezno de Insomniac, EA va a tener que hacer que éste destaque entre el resto de la acción Marvel que los fans ya esperan.

Project 007

Parece que ya es hora de ver por fin el Project 007. IO Interactive ha dado carpetazo a Hitman 3, cerrando así su arco World of Assassination. Esos juegos son clases magistrales de payasadas y travesuras, que te permiten encontrar tus propias soluciones creativas a problemas de múltiples niveles.

Esperemos que ese espíritu se impregne en Project 007. Utilizar artilugios para alcanzar objetivos podría ser muy divertido, pero hasta que no veamos algo de juego, no sabremos hasta qué punto parece un juego de Hitman. Podría ser completamente diferente, pero hace años que no tenemos una actualización. Una idea de cómo se juega y cuándo saldrá a la venta sería muy bienvenida.

Gameplay de GTA 6

ROCKSTAR GAMES

Llevamos una década esperando GTA 6, y aunque fue una auténtica delicia volver a echar un vistazo cinemático a Vice City, estamos listos para ver cómo será la jugabilidad. Espero, pues, que incluso con la noticia de que el juego no saldrá a la venta hasta el año que viene, por fin podamos hacernos una idea de lo que es capaz un juego Grand Theft Auto de nueva generación.

Sabemos por la filtración de septiembre de 2022 que existen builds jugables del juego y que han existido durante varios años, así que esta predicción me parece bastante probable.

Mass Effect 5

Mira, no creo que esto vaya a ocurrir. EA querrá mantener la atención en el próximo Dragon Age: Dreadwolf, que de por sí ha tardado años en desvelarse del todo a pesar de los teases aquí y allá. Sin embargo, hace mucho tiempo que no vemos ninguna pista sobre el próximo juego de Mass Effect de Bioware.

Aunque Dreadwolf debería tener prioridad, una insinuación sobre dónde tendrá lugar el juego y un recordatorio de que aún se está desarrollando podría ser un maravilloso añadido a una mayor presencia de Dreadwolf.

¡Y hasta aquí nuestras predicciones del Summer Game Fest! No te pierdas el gran evento del verano, pronto volveremos con todos los anuncios. ¡A ver cuánto hemos acertado!