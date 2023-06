Brillante truco para pescar en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Un jugador de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ha descubierto un truco brillante y eficaz para que pescar sea coser y cantar.

Ahora que The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom lleva más de un mes a la venta, los jugadores han empezado a profundizar en lo que es capaz de hacer el amplio sistema de juego.

Desde hoverbikes hasta Guardianes andantes, los fans de Zelda han creado construcciones realmente impresionantes. Algunas incluso ayudan a los jugadores a reunir de forma rápida y eficaz recursos útiles como comida y partes de monstruos.

Ahora, un fan de Tears of the Kingdom se ha convertido en un maestro pescador gracias a un ingenioso truco que le permite surcar los mares para recoger peces sin ni siquiera abandonar su barco.

El artículo continúa después del anuncio.

Un fan de Tears of the Kingdom se convierte en maestro pescador con este truco para pescar

El truco procede del subreddit de Tears of the Kingdom de un usuario llamado CodyK17. Adjunta un breve clip en el que aparecía montado en una barca por el mar que rodea la aldea de Lurelin.

Señala que encontró la barca del vídeo en la isla Tenoko. Esta parte concreta de la barca es esencial para el truco, ya que viene equipada con dos turbinas Zonan, una palanca de mando y tres Emisores eléctricos.

Suscríbete a nuestra Newsletter para obtener las últimas actualizaciones sobre deportes electrónicos, juegos y más. Email Registrarse

Como saben los fans de Tears of the Kingdom, cosas como la electricidad y las explosiones de bombas afectan a la fauna que vive en el agua, y matarán instantáneamente a cualquier pez que habite en ese espacio. Eso siempre que se encuentren en un radio determinado, si la masa de agua es lo bastante grande.

El artículo continúa después del anuncio.

Gracias a este barco, el jugador puede conducir por el océano matando peces simplemente por proximidad. Sin embargo, la genialidad de este truco es lo que viene a continuación.

Para recoger fácilmente los peces sin siquiera abandonar su barco, el jugador creó un esquema de Autoconstrucción hecho de varios tipos de pargo diferentes pegados entre sí. Como la Autoconstrucción ensambla las piezas por sí misma, los pargos muertos que flotan en el mar simplemente flotan hacia la Autoconstrucción y pueden subirse al barco.

Teniendo en cuenta que los peces se pueden utilizar en algunas útiles recetas de comida y como forma de conseguir turnos extra en el minijuego de Cofre del Tesoro, ésta es una forma excelente y fácil de conseguir un montón de estos peces.