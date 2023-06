Cómo construir una moto voladora en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

¿Te preguntas cómo construir una hoverbike o moto voladora en Zelda: Tears of the Kingdom? Pues nuestra guía te hará volar por Hyrule y las Islas Celestes con estilo.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom es un juego enorme. De hecho, los jugadores pueden pasarse cientos de horas viajando por Hyrule, especialmente ahora que las nuevas Islas del Cielo y las Profundidades han hecho su misteriosa aparición.

Sin embargo, moverse entre el vasto mundo abierto de Tears of the Kingdom puede llevar mucho tiempo, incluso si tienes el caballo dorado de Zelda. Afortunadamente, la habilidad Ultramano de Link permite a los jugadores fabricar algunos vehículos realmente increíbles.

Aunque se han creado desde mechs blindados hasta tanques, uno de los mejores vehículos de Tears of the Kingdom es la humilde hoverbike o moto voladora. A continuación te explicamos cómo puedes crear tu propia aeronave de ciencia ficción.

Cómo construir una moto voladora en Zelda: Tears of the Kingdom

Nintendo

Para construir una hoverbike en Zelda: Tears of the Kingdom, necesitarás los siguientes Dispositivos Zonan:

Dos turbinas

Una palanca de dirección

Una vez reunidos estos dos Dispositivos Zonnan, es hora de construir la hoverbike. Utiliza Ultramano para unir las dos turbinas a la parte delantera y trasera de la palanca de dirección. Ambas turbinas deben estar inclinadas hacia arriba, ya que esto te proporcionará la mejor movilidad y el despegue más suave.

Si te estás quedando sin palancas de dirección, dirígete a Tarrey Town. Este lugar te dará acceso a la palanca de dirección, mientras que las turbinas pueden obtenerse en la Gran Isla de los Albores y en la Aldea Kakariko.

Cuando hayas creado la moto aerodeslizadora en Tears of the Kingdom, asegúrate de guardarla en una de tus ranuras de Autoconstrucción. Esto te permitirá crear instantáneamente una hoverbike siempre que tengas Zonaita de sobra.