En The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, los jugadores tienen un montón de conjuntos de armadura que adquirir. Algunas son mejores que otras, pero una de las primeras piezas de armadura que necesitarás es la Túnica Arcaica.

La tierra de Hyrule se ha vuelto aún más vasta y extensa con Zelda: Tears of the Kingdom. Ahora se puede visitar el cielo y hay un montón de habilidades nuevas, como Retroceso o Infiltración.

A medida que vayas visitando nuevos lugares y usando nuevas habilidades, es probable que te enfrentes a muchos combates en el juego. Pero para ello, tendrás que cubrir a Link con ropa. Junto con el conjunto de armadura de deslizamiento aéreo y el conjunto de bárbaro, una de las primeras oportunidades, si no la primera, que tendrás de adquirir y equipar una armadura será la túnica arcaica.

Si aún no te has hecho con ella o realmente quieres equiparte con la prenda superior vista en los tráilers previos al lanzamiento y en las demostraciones de juego, tenemos todo lo que necesitas.

Suscríbete a nuestra Newsletter para obtener las últimas actualizaciones sobre deportes electrónicos, juegos y más. Email Registrarse

Nintendo

Cómo conseguir la Túnica Arcaica en Zelda: Tears of the Kingdom

Tears of the Kingdom no te hace esperar, ya que puedes conseguir la Túnica Arcaica en la sección del tutorial inicial del juego en la Cueva del Estanque.

Durante la primera parte del juego, Zelda te pone al día con el concepto de las Islas Flotantes. Es entonces cuando puedes conseguir la Túnica Arcaica, o si la pierdes al principio, puedes volver a por ella más tarde.

Estos son los pasos que debes seguir para añadir la prenda a tu inventario: