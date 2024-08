7 juegos como The Legend of Zelda para jugar en 2024

The Legend of Zelda es una de las franquicias más exitosas de Nintendo. La saga está llena de aventuras épicas y personajes icónicos que muchos llevan en sus corazones. Sin embargo, hay muchísimos juegos como Zelda que también son mágicos. Aquí te hablaremos de los mejores.

Si eres un fan de Zelda o de los videojuegos que combinan la aventura con puzles, mazmorras y elementos RPG, entonces estás en el lugar correcto. Hicimos una lista con varios juegos similares a The Legend of Zelda para que puedas jugar este 2024.

Estos juegos comparten algo en común: están inspirados en Zelda o toman algunas mecánicas de esta saga y les dan un giro. Lo cierto es que cada uno tiene algo distinto para ofrecer, ya sea que se trate de juegos AAA o indies.

Okami HD

Capcom

Okami es un juego de acción y aventura que te pone en la piel de Amaterasu, la diosa del sol en forma de lobo blanco, quien debe restaurar la vida y el color a un mundo devastado por el mal. Lo innovador de Okami es el uso del “Pincel Celestial”, una mecánica que te permite dibujar directamente en la pantalla para interactuar con el entorno, resolver puzles y combatir enemigos.

Su estilo visual, inspirado en la pintura sumi-e japonesa, y su historia basada en la mitología japonesa, lo convierten en una experiencia única y artística. A pesar de ser un juego considerado “viejo”, gráficamente se mantiene vigente debido a su estilo ‘Cel Shading’, como es el caso de Zelda: Wind Waker.

Horizon Zero Dawn

Guerrilla Games

Horizon Zero Dawn es un juego de rol de acción ambientado en un futuro post-apocalíptico donde la humanidad ha regresado a formas de vida primitivas mientras gigantescas máquinas animales dominan la tierra. Controlas a Aloy, una cazadora y guerrera, que debe descubrir los secretos de su pasado y el colapso de la civilización.

El juego ofrece un vasto mundo abierto con paisajes diversos, un sistema de combate táctico que requiere estrategia para derribar a las máquinas, y una narrativa rica y envolvente, recordando en cierta manera la libertad de The Legend of Zelda. Además, Horizon Forbidden West (su secuela) amplió y mejoró esta base, ofreciendo una experiencia aún más pulida y expansiva.

Immortals Fenyx Rising

Immortals Fenyx Rising es un título que combina la mitología griega con un estilo de mundo abierto vibrante y colorido, similar al de Zelda: Breath of the Wild/Tears of the Kingdom. Aquí controlamos a Fenyx, un semidiós que debe salvar a los dioses griegos y derrotar al titán Tifón.

Este juego ofrece un sistema de combate ágil y dinámico, junto con puzles creativos que utilizan las habilidades divinas de Fenyx. Su enfoque en la exploración y la libertad para abordar desafíos en el orden que prefieras es uno de los factores clave de su éxito.

Oceanhorn: Monster of Uncharted Seas

Oceanhorn es un juego de acción y aventura que claramente se inspira en The Legend of Zelda: Wind Waker. Tomarás el control de un valiente joven que va en busca de su padre perdido. Para esto tendrá que visitar varias islas, hacerse fuerte y enfrentarse al monstruo Oceanhorn.

El juego ofrece un mundo repleto de puzles, mazmorras y combates. Aunque es un título más simple y accesible que Zelda, logra capturar el espíritu de aventura y exploración característico de la serie. Si te encantó Wind Waker y quieres vivir una experiencia similar, no debes dejar de probar este juegazo.

Tunic

Andrew Shouldice

Tunic es un juego de aventura isométrico en el que controlas a un pequeño zorro en un mundo misterioso y enigmático. este juego tiene fuertes inspiraciones de los juegos de antaño de Zelda como A Link to the Past o Link´s Awakening, con un fuerte énfasis en la exploración, la resolución de puzles y el combate.

Lo que hace especial a Tunic es su enfoque en el descubrimiento y la sensación de aventura sin demasiada orientación, lo que fomenta la curiosidad.

Elden Ring

FromSoftware

Si bien se trata de un juego Soulslike, Elden Ring es un título que puede atraer a los fans de Zelda. En primer lugar, te traslada a un mundo de fantasía medieval con seres mágicos y monstruosos. Eso sí, es un mundo bastante oscuro y sombrío. Incluso más que el de Zelda: Twilight Princess o Majora’s Mask.

Elden Ring posee un vasto mundo abierto, lleno de misterios y misiones secundarias, similar a lo que ofrece Breath of the Wild. De todas formas vale la pena mencionar que Elden Ring es más desafiante, la jugabilidad rica y profunda puede resultar satisfactoria para aquellos que buscan una experiencia de aventura intensa con jefes muy poderosos.

Genshin Impact

El juego gacha de HoYoverse, Genshin Impact, puede atraer a los jugadores de Zelda por su vasto mundo abierto que invita a la exploración, su estilo visual y su atmósfera de fantasía que recuerda a Breath of the Wild, de hecho, en su lanzamiento las comparaciones a este juego de Nintendo no paraban. Pero el tiempo demostró todo lo que Genshin tiene para ofrecer.

Su sistema de combate dinámico, que combina habilidades elementales y estrategias, y su enfoque en la aventura y la narrativa continua, ofrecen una experiencia similar en términos de libertad y descubrimiento, haciendo que los fans de Zelda encuentren en Genshin Impact un juego atractivo, envolvente y con muchas actualizaciones importantes y nuevos banners.

¡Y con esto terminamos nuestra lista! Sabemos que hay más juegos como Zelda que tal vez no aparecen aquí, pero no te preocupes, iremos añadiendo más juegos con el tiempo.