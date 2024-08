Videojuegos hechos por IA: Mejores juegos online de inteligencia artificial

La inteligencia artificial se usa cada vez más en distintos ámbitos, incluyendo la industria de los videojuegos.

El desarrollo de la inteligencia artificial (IA) en los últimos 2 años ha sido increíble. Sin duda alguna, esta es una herramienta que al ser bien utilizada, facilita muchos procesos. Su uso no solo se expandió en el desarrollo de imágenes generadas, sino que va más allá llegando al ámbito de los videojuegos.

De hecho, aunque aún es una tecnología relativamente nueva y en pleno desarrollo, hay varios títulos que creados por la IA parcialmente o en su totalidad. Te vamos a hablar sobre los mejores videojuegos online de inteligencia artificial.

Los mejores videojuegos online hechos por la IA

Aunque la gran mayoría de los siguientes están hechos al 100% por IA hay otros que mezcla con trabajo humano.

Actualmente hay bastante tabú y polémica con el uso de la IA, por lo que es muy difícil encontrar un juego desarrollado completamente por la IA.

AI Dungeon

Latitude

Este es un excelente ejemplo y también, uno de los videojuegos más populares desarrollado completamente con la Inteligencia Artificial.

Se basa en la narrativa y para esto, usa modelos de lenguaje como GPT-3. Es un título accesible a todos que ofrece mucha diversión. Acá los jugadores podrán escribir lo que quieran y la IA se encarga de responder, generando diálogos temáticos, creando personajes o escenarios, todo esto en tiempo real. También posee elementos RPG, lo cual es ideal para los amantes del género.

Rogue AI SIM

Nerdook Productions

Este es otro divertido juego online que usa la IA. Probablemente te recuerde un poco a la película 2001: Odisea al Espacio y a su malévolo robot que usaba la inteligencia artificial, HAL 9000.

En este título, los jugadores tendrán que intentar controlar una IA que se reveló y ya no desea continuar en un estado de contención. Este juego muestra los “posibles peligros” de lo que sucedería si las tecnologías como la IA no se controlan, visto claro, desde una perspectiva de ciencia ficción… Pero que al mismo tiempo no escapa mucho de posibles escenarios reales.

Los jugadores tendrán que gestionar sus recursos y elaborar estrategias para evitar que esta IA “malvada” siga obteniendo poder. Sin embargo, apagarla no será cosa fácil.

Private Detective

Este es un divertido juego de inteligencia artificial. Al igual que AI Dungeon, se basa en la narrativa y los roles de personajes con elementos de RPG.

Si eres un fan de las historias de detectives, acá vas a poder disfrutar de los elementos que hacen a este género tan popular, todo gracias a la IA. Se te presentarán casos donde tendrás que ir al meollo del asunto y resolver situaciones difíciles para hallar a los culpables del crimen. Para esto tendrás que usar tus habilidades detectivescas y sobre todo, hacer muchas preguntas.

Inworld Origins

Inworld AI

Si te gustan los juegos cortos, este es perfecto para ti. Se trata de un videojuego online de IA en el que vas a poder interactuar con varios NPC que usan la inteligencia artificial para tener una capacidad de respuesta bastante amplia. Además, van a reaccionar de forma “realista” a tus interacciones.

Este es sin duda un excelente ejemplo de cómo la IA se puede implementar en un futuro en grandes juegos AAA, además, da un paso adelante, siendo también uno de los pioneros. Claro, existen juegos AAA donde el uso de la IA se ha implementado a la perfección, como Red Dead Redemption 2, Alien Isolation o The Elder Scrolls V: Skyrim. Pero ninguno de los anteriores cuenta con NPCs con reacciones tan reales.

ArtBreeder Games

Por último tenemos a ArtBreeder Games, que no es un juego como tal, sino más bien una herramienta de IA que te ayudará a crear una amplia variedad de personajes y mundos. También te permite modificar imágenes, sobre todo si se trata de retratos o paisajes.

Esta plataforma usa la técnica llamada Generative Adversarial Networks (GANs) para modificar las creaciones de los usuarios en tiempo real y según sus preferencias. Otro punto que llama la atención, es que permite a las personas compartir sus creaciones en línea, haciendo que el aspecto social sea de importancia.

Si te llama la atención probar lo que la inteligencia artificial puede hacer en el ámbito de los videojuegos online, estos títulos que te compartimos son un buen abrebocas.