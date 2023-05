Cómo conseguir la Túnica de Campeón en Zelda: Tears of the Kingdom

¿Quieres saber cómo podemos conseguir la túnica del campeón en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom? Pues solo tienes que seguir leyendo.

Encontrar la Túnica del Campeón en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom puede ser bastante difícil de encontrar, sobre todo, si no tenemos ni idea de por dónde empezar la búsqueda.

La Túnica del Campeón no solo ayuda a recrear el aspecto original de Link en Breath of the Wild, sino que también ha recibido algunos pequeños ajustes. De hecho, la icónica camisa azul del juego se conoce ahora como la piel del Campeón.

Asimismo, tendremos otras piezas combinables en esta temática como es el coletero viejo para ir bien refacheritos por el mapa. Sin más dilación, te contamos cómo conseguirlas.

Localización de la túnica de campeón en Zelda: Tears of the Kingdom

Nintendo

Para conseguir la Túnica del Campeón en Tears of the Kingdom, tendremos que dirigirnos al Castillo de Hyrule y entrar en la sala del trono. Para acceder a la sala del trono, nos vamos a la plata 1F del castillo y entra en la sala circular que tiene la caja de la estrella.

Cuando hayamos entrado en la sala del trono, encendemos las dos antorchas que hay a ambos lados del trono. Esto abrirá la tumba que hay detrás del trono y nos permitirá hacernos con la Túnica del Campeón.

Eso sí, hay un montón de enemigos en el castillo y sus alrededores, así que tendremos que estar preparados para plantarles cara o simplemente huir de ellos. Te recomendamos que actives el Santuario que hay detrás del Castillo de Hyrule, ya que nos permitirá teletransportarnos rápidamente a este lugar para conseguir más armas.

Además, si quieres completar el aspecto original de Link en Breath of the Wild, puedes encontrar el coletero viejo para el pelo usado en el pozo de la parte trasera de la casa de Zelda en Hateno. Solo tienes que dirigirte a la casa del sur de la aldea Hateno para añadir esta pieza de armadura a tu colección.