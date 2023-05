El generador de esquemas nos puede ahorrar muchísimo tiempo en The Legend of Zelda: Tears of the Kindom ya que nos permite crear vehículos en tan solo segundos. Si quieres saber más sobre cómo conseguirlo te echamos una mano.

Una de las mejores mecánicas que nos ha presentado The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom es poder crear una variedad de vehículos y máquinas con el Generador de Esquemas. Desde aeronaves hasta barcos y coches, Link puede atravesar ahora Hyrule de muchas maneras diferentes. Tantas como quiera nuestra imaginación.

Evidentemente, la creación es parte de la diversión del juego, pero hay momentos en los que necesitamos ahorrar de tiempo. Es aquí donde el Generador de Esquemas entra en acción.

Este aparato nos permite acelerar nuestras creaciones favoritas e incluso puede ayudarnos con ideas para artefactos nuevos que no se nos habían ocurrido antes. Sin más dilación, esto es todo lo que tienes que saber sobre cómo conseguir el Generador de Esquemas en Tears of the Kingdom.

Cómo conseguir el Generador de Esquemas en Zelda: Tears of the Kingdom

Nintendo

Para conseguir el Generador de Esquemas en Zelda tendremos que ir a la Gran mina central abandonada que se encuentra en las Profundidades. Es aquí donde te encontrarás con el Gólem ayudante que nos dará el Generador de Esquemas.

Como sugiere el nombre, el Generador de Esquemas nos permite crear instantáneamente cualquier cosa que queramos con elementos que haya cerca y Zonnanio. Asimismo, también necesitaremos planos que se encuentra en las Profundidas y que nos ayudará a desbloquear nuevos dispositivos.

Si bien el Generador de Esquemas es una muy buena opción deberemos de estar al tanto de cuánto zonnanio tenemos encima. Si quieres saber cómo optimizar este material tan importante te echamos una mano con esta guía.

¡Y ya está! Esto es todo lo que tienes que saber para conseguir el Generador de Esquemas en Zelda: Tears of the Kingdom.