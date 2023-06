Cómo conseguir armadura de la Fiera Deidad en The Legend of Zelda Tears of the Kingdom

La armadura Fiera Deidad es uno de los mejores conjuntos DPS de Zelda: Tears of the Kingdom, así que aquí explicamos donde puedes empezar la misión El tesoro de Nambod y reclamar la Armadura Fiera Deidad para ti.

Zelda: Tears of the Kingdom alberga varias piezas de armadura, que ofrecen mejoras específicas como resistencia al calor o sigilo amplificado. Sin embargo, entre ellas se encuentra el conjunto Fiera Deidad, que es una de las mejores armaduras de Tears of the Kingdom.

No solo tiene un aspecto increíblemente atractivo, sino que también proporciona a Link un enorme aumento del daño, lo que le permite acabar en poco tiempo con los enemigos más duros del juego. Sin embargo, saber dónde encontrar la Armadura Fiera Deidad en Tears of the Kingdom puede ser bastante complicado.

Afortunadamente, nuestra práctica guía te mostrará exactamente dónde conseguir las tres piezas de la Armadura Fiera Deidad y la Espada Fiera Deidad.

Nintendo

La misión El Tesoro de Nambod para reclamar la armadura de la Fiera Deidad

Para conseguir el conjunto de armadura Fiera Deidad en Zelda: Tears of the Kingdom, tienes que iniciar la misión secundaria El Tesoro de Nambod: La Fiera Deidad. El primer objetivo es conseguir la parte de arriba del conjunto

Tendrás que dirigirte a la Cueva del Lago Bachin, que se encuentra al oeste del Lago Bachin. Es aquí donde verás una hoguera cerca de la entrada de la cueva. Te recomendamos teletransportarte al Santuario de Kisinona y dirigirte hacia el norte.

En la entrada de la cueva, te encontrarás con Pristen y Dondak, dos buscadores de tesoros que están al acecho del Tesoro de Nambod. La cueva alberga cofres del tesoro señuelo, que te recompensarán con unas pocas Rupias, pero si alimentas al compañero canino de Pristen y Dondak, te conducirá a un cofre.

Al abrir el cofre del tesoro, recibirás Pantalón de la llama. Esto también iniciará la misión secundaria El Tesoro de Nambod: La Fiera Deidad.

Localización de la Armadura de la Fiera Deidad en Zelda: Tears of the Kingdom

Nintendo

Para localizar la pieza de la Armadura de la Fiera Deidad, navega hacia las ruinas del Basión de Akkala. La forma más rápida de llegar allí es teletransportándote al Santuario Domizu’in.

Tu objetivo es una cámara mencionada en la carta de Nambod, situada en la zona suroeste de las ruinas. Mantén los ojos bien abiertos para ver un hueco en la pared, por el que tendrás que arrastrarte.

Una vez que te hayas abierto paso por el hueco, verás un agujero por el que Link puede dejarse caer. En el fondo del agujero, encontrarás la pieza de la Armadura Fiera Deidad.

Máscara de la Fiera Deidad

Nintendo

La Máscara de la Fiera Deidad se puede encontrar en el Lago Calavera, situado al oeste de las Tierras de Akkala. Esta pieza de armadura se encuentra en una cueva, a la que sólo se puede acceder descendiendo por un pozo escarpado.

Simplemente teletranspórtate al Santuario de Kimayat y planea hacia el pilar más cercano, luego salta desde el pilar al agujero que hay debajo. Después de sumergirte en el agua, navega por la cueva hasta que aparezca una pared de roca destructible.

Destruye las rocas y mata o pasa corriendo a Stalnox, que te acecha. Sigue avanzando por la cueva hasta que llegues al cofre del tesoro que contiene la Máscara de la Fiera Deidad.

Localización de las Botas de la Armadura Fiera Deidad en Zelda: Tears of the Kingdom

Nintendo

Para conseguir las Botas de la Deidad, tendrás que dirigirte al sur de la Atalaya Fuerte Vigía. Teletranspórtate al Santuario Susuyai y sube la colina occidental.

Busca un tocón de árbol que está en medio del estanque. Es aquí donde verás un puente de madera que te permitirá llegar al tocón de árbol. Al llegar al tocón de árbol hueco, sumérgete en él y desciende hasta la Cueva del Tocón de Árbol Antiguo.

Utiliza una espada para cortar las enredaderas o prenderles fuego para revelar un camino oculto, y luego navega por el pasadizo hasta llegar al cofre que contiene las Botas de la Fiera Deidad.

Cómo conseguir la Espada de la Fiera Deidad en Zelda: Tears of the Kingdom

Nintendo

Para conseguir la Espada de la Fiera Deidad en Zelda: Tears of the Kingdom, primero tienes que equiparte las tres piezas del conjunto de armadura de la Fiera Deidad. Una vez que te hayas puesto las tres piezas, dirígete a la Cueva del Lago Bachin.

Entra en la cueva y sigue el camino hasta que veas un nuevo cofre sin abrir. Al abrirlo, serás recompensado con la Espada Fiera Deidad. Por supuesto, si tienes acceso al Amiibo del Link de Majora’s Mask, podrás obtener un objeto del conjunto Fiera Deidad.

Así es como puedes desbloquear la armadura Fiera Deidad y la Espada de la Fiera Deidad en Zelda: Tears of the Kingdom.