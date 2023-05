Cómo conseguir la Armadura Fantasmal en Zelda: Tears of the Kingdom

El conjunto de armadura fantasmal de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom debería ser una prioridad para cualquier jugador que busque aumentar su daño. A continuación te explicamos dónde puedes encontrarlo y aprovecharlo desde el principio.

El conjunto de armadura fantasmal es uno de los mejores conjuntos de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, en gran parte gracias a su alta defensa y su capacidad para aumentar el daño. Una vez equipado, Link puede derribar a los enemigos más duros del juego con una gran cantidad de DPS.

Combínalo con las mejores armas de Tears of the Kingdom y tendrás la receta del éxito. Sin embargo, localizar el conjunto de armadura fantasmal en Tears of the Kingdom puede ser bastante complicado, sobre todo cuando hay tantos secretos y coleccionables escondidos por todo Hyrule.

Así que, si quieres añadir este set que aumenta el daño a tu colección, nuestra guía de localización del set de armadura fantasmal de Zelda: Tears of the Kingdom tiene todo lo que necesitas saber.

Localización de la armadura Fantasmal en Zelda: Tears of the Kingdom

Nintendo

El set de Armadura Fantasmal se puede encontrar dentro de una cueva que se encuentra al suroeste del Lago Rutile. Recomendamos teletransportarse al Santuario de Usazum y tomar el camino oeste a través del bosque.

Una vez que llegues al borde del bosque, simplemente déjate caer por el acantilado y entra en la Cueva. Sigue la ruta hacia el interior de la cueva y asegúrate de coger la rana Bubbul del camino de la derecha; después, adéntrate en la cueva por el camino de la izquierda.

Puedes huir del enemigo o luchar contra él. Si optas por acabar con tu enemigo infestado de tinieblas, considera la posibilidad de subirte a los riscos cercanos y bombardearlo con flechas. Si prefieres ir directamente a por el cofre, dirígete al norte y corre hasta el fondo de la cueva.

Es aquí donde encontrarás una pared rompible, que puedes destruir con bombas o un martillo. Sube por el camino y abre el cofre para conseguir la Armadura Fantasmal.