Los mejores The Legend of Zelda para jugar antes de Tears of the Kingdom

La saga The Legend of Zelda tiene muchísimos juegos increíbles, pero estos nueve juegos representan el pináculo de la franquicia.

Hay varias eras de The Legend of Zelda, cada una definida por sus propias líneas de tiempo independientes, generaciones de consolas y personajes. Sin embargo, todos contribuyen al canon Zelda más amplio en el que el villano Ganon, la Princesa Zelda y su campeón Link, se reencarnan una y otra vez para luchar en las diferentes edades de Hyrule.

Elegir los nueve mejores juegos de la serie The Legend of Zelda fue una tarea difícil, pero lo hemos reducido a las entradas más icónicas, influyentes y célebres, y luego las clasificamos. Si bien hay muchos otros que también consideramos, estos son los nueve mejores juegos de Zelda para jugar antes de Tears of the Kingdom.

El artículo continúa después del anuncio.

9. Majora’s Mask

Nintendo

¿Alguna vez te preguntaste qué hizo Link después de recuperar su juventud al final de Ocarina of Time? Pasó a tener otra aventura que, aunque no fue tan célebre como la anterior, demostró estar muy adelantada a su tiempo. El tiempo es la palabra más importante aquí. Majora’s Mask se parece mucho a OoT, pero ve al niño Link atrapado en un ciclo de tiempo en el que necesita vivir el mismo día una y otra vez. El antagonista del juego, Skull Kid, ha encontrado y lleva puesta la máscara del título, que ha convertido el mundo en un infierno distorsionado en el tiempo en esta oscura secuela de una de las aventuras más queridas de N64. Link puede equipar su propio conjunto de máscaras para terminar el bucle de tiempo y liberar a Skull Kid de su posesión. El juego fue rehecho para 3DS y es una excelente adición al catálogo de la consola portátil.

8. Link’s Awakening

Nintendo

Link’s Awakening marcó el debut de The Legend of Zelda en Game Boy y demostró que la serie podía funcionar en una consola de mano, algo que los desarrolladores no olvidarían en las eras de DS, 3DS y Switch. El juego es una aventura completa de Zelda al estilo de los juegos originales de NES y SNES y se ha convertido en uno de los juegos más célebres y adorados de toda la franquicia.

El artículo continúa después del anuncio.

7. Skyward Sword

Nintendo

Skyward Sword a menudo no recibe el crédito que merece. El juego cuenta una historia fantástica que explica los orígenes de la relación de Link, Zelda y Ganon, ofreciendo una razón por la cual estos personajes están destinados a reencarnarse una y otra vez a lo largo de los siglos.

Skyward Sword fue un juego de Nintendo Wii que obligó a los jugadores a interactuar con los controles de movimiento cuando se lanzó por primera vez, algo que alejó a algunos fans de la serie. Sin embargo, ahora ha sido remasterizado en Nintendo Switch sin controles de movimiento y todos los fans de Zelda deben jugarlo y conocer los orígenes fascinantes de esta historia épica.

El artículo continúa después del anuncio.

6. A Link Between Worlds

Nintendo

La secuela de 2013 de A Link to the Past de 1992 tardó mucho en llegar. Ambientado en una de las líneas de tiempo más antiguas y originales de Zelda, A Link to the Past era más que un simple fan service para los jugadores veteranos de Zelda. Tomó todo lo que hizo que la serie retro original fuera especial y lo combinó con elementos de los juegos modernos de Zelda para crear algo mágico en 3DS.

5. Twilight Princess

Nintendo Ganondorf es más aterrador en Twilight Princess.

Lanzado tanto para Nintendo GameCube como para Wii, Twilight Princess fue un capítulo más oscuro de la serie Zelda a diferencia del más colorido y vibrante Wind Waker. El juego vio a Hyrule infectado por el Reino Crepuscular en el último plan de Ganon para apoderarse de la tierra. Link se une a Midna, una habitante del Reino Crepuscular para separar ambos mundos, salvar a Zelda y liberar el reino de Ganon.

El artículo continúa después del anuncio.

Durante Twilight Hours, Link puede convertirse en Wolf Link , lo que le otorga muchas habilidades diferentes y realmente cambia la jugabilidad en comparación con las entradas anteriores. El juego también se inclina más hacia un diseño de mundo abierto, preparando el escenario para cambiar por completo a ese género. Twilight Princess se remasterizó para Wii U, lo que permitió a los jugadores experimentarlo finalmente en HD.

Suscríbete a nuestra Newsletter para obtener las últimas actualizaciones sobre deportes electrónicos, juegos y más. Email Registrarse

4. A Link to the Past

Nintendo

A Link to the Past es el juego retro definitivo de Zelda, aunque no el original, es el que estableció la serie como una parte esencial de la biblioteca de Nintendo y ayudó a convertir la IP en algo verdaderamente legendario. Todos los juegos de Zelda desde entonces han tomado prestado o han rendido homenaje a A Link to the Past y la historia del juego sigue siendo importante en el universo más amplio de Zelda en la actualidad. También está disponible en Nintendo Switch, así que échale un vistazo para ver por qué tanta gente lo encuentra tan inolvidable.

El artículo continúa después del anuncio.

3. Wind Waker

Nintendo

Wind Waker fue el debut de la serie Zelda en GameCube, pero el juego también se remasterizó en HD para Wii U, donde su estilo artístico distintivo y su jugabilidad aún se ven gloriosos. A diferencia de cualquier otra entrada, Wind Waker se desarrolla en un futuro lejano cuando Hyrule está bajo el agua y separado por un vasto océano. Link debe navegar visitando diferentes islas en su barco parlante para detener a la última versión de Ganondorf que está a la altura de sus viejos trucos.

Zelda también ha regresado como una enérgica capitana pirata y se une a Link en su búsqueda marítima. El juego es un clásico célebre y representa todo lo que hace especial a The Legend of Zelda. También sirvió de inspiración para otras aventuras de juegos navales como Assassin’s Creed Black Flag y otros. Finalmente, el juego también generó algunas secuelas que se lanzaron en Nintendo DS. ¡Sube a bordo tan pronto como puedas!

2. Breath of the Wild

Nintendo

Breath of the Wild fue el ‘momento Skyrim’ de The Legend of Zelda. Fue el juego que sacó a la serie de su fórmula establecida y la llevó a un brillante mundo abierto donde la elección y la exploración del jugador lo eran todo. Los juegos de Zelda a menudo habían coqueteado con mundos abiertos, pero siempre habían optado por tomar una ruta más lineal en lo que respecta a la progresión.

El juego fue lanzado en Wii U y Nintendo Switch, convirtiéndose en el título definitorio de esta última. También obligó a evolucionar el género de los juegos de mundo abierto, sirviendo de inspiración para Elden Ring y muchas otras franquicias que adoptaron el enfoque de Nintendo. El juego vivirá para siempre en lo que respecta a su influencia e importancia, no solo para la serie Zelda, sino también para juegos de este tipo y Nintendo como compañía.

1. Ocarina of Time

Nintendo

Si bien Breath of the Wild cambió radicalmente la fórmula de Zelda, ese estilo sirvió bien a la serie durante casi dos décadas, lo que podría decirse que convirtió a la franquicia en el nombre familiar que es hoy. Todo comenzó con Ocarina of Time, un juego de Nintendo 64 que se adelantó a su tiempo. También fue uno que alejó a la serie de sus raíces en 2D y permitió a los jugadores explorar una Hyrule completamente en 3D por primera vez, completo con ubicaciones icónicas, personajes inolvidables y una historia del bien venciendo al mal que la serie ha replicado desde entonces.

Cada juego de Zelda que vino después tiene una deuda con OoT, ya que no solo fue la plantilla para la saga en el futuro, sino que también estableció el estándar para los juegos de rol de acción y aventura para toda una generación de jugadores. Mientras que Breath of the Wild siempre tendrá la corona como el mayor juego de Zelda, Ocarina of Time siempre será recordado como el más importante e influyente. Si nunca lo has jugado, prueba el increíble remake de 3DS y descubre la magia de The Legend of Zelda.