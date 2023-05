Cómo mejorar la vida y resistencia en Zelda: Tears of the Kingdom

Para poder rescatar a Zelda en Tears of the Kingdom, necesitaremos mejorar nuestra vida y resistencia, por lo que te contamos todo lo que necesitas saber para aumentar estos rasgos a lo largo de nuestra partida.

Desde el principio, para representar la salud de Link en The Legend of Zelda, Nintendo lo representó con corazones. Un detalle bastante simple en la interfaz de usuario que nos indica cuánta salud tiene nuestro héroe. Asimismo, los títulos más recientes de la saga lo han mantenido y, además, han añadido la resistencia de nuestro héroe como podemos ver en Zelda: Tears of the Kingdom.

Excepto que seas un jugador muy experimentado o un no-hitter, pasarte el juego sin perder vida es muy complicado. Y ya no hablemos de lo necesario que es la resistencia para huir de enemigos o simplemente para escalar el entorno que nos rodea.

Por todo ello, estas son las distintas formas por las que podemos mejorar nuestra vida y resistencia en Zelda: Tears of the Kingdom.

Cómo conseguir más resistencia y vida en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Nintendo

El método para conseguir más salud y resistencia en Zelda: Tears of the Kingdom es exactamente el mismo: conseguir 4 orbes luminosos y dárselas a la Estatua de la Diosa.

Casi desde el principio, el propio juego nos dirá que podemos conseguir los orbes luminosos completando uno de los muchos santuarios que podemos encontrar dentro del juego. Cada uno de estos será un rompecabezas o bien nos mandará tareas para completar. No obstante, la recompensa final siempre será la misma: un orbe luminoso.

Cuando completemos los cuatro santuarios recibiremos las cuatro bendiciones. Será en este momento cuando tenemos que ir a hablar con la Estatua de la Diosa que nos recompensará con una mejora de vida o una mejora de resistencia.

En resumen, tenemos que seguir los siguientes pasos:

Encontramos y completamos un santuario Conseguimos el orbe luminoso Repetimos el proceso otras tres veces Cuando consigamos cuatro nos vamos a la estatua de la diosa más cercana Seleccionamos las mejoras que queramos Seguimos repitiendo los pasos anteriores hasta que nuestra vida y resistencia estén al máximo.

Asimismo, recuerda que si en algún momento no estamos satisfecho con las decisiones que hemos tomado podremos mejorar nuestra salud y resistencia más adelante.