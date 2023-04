¿Hay soporte para el mando Pro en Zelda: Tears of the Kingdom?

¿Te preguntas si The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom es compatible con el mando pro de Nintendo Switch? Encuentra la respuesta a esa pregunta con nuestra práctica guía.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom pretende cautivar a los fans con su rico mundo abierto, sus nuevas mecánicas y su sistema de armas personalizables. Como uno de los mayores lanzamientos de RPG de 2023, muchos jugadores querrán explorar la tierra de Hyrule de la forma más cómoda posible.

Una de las mejores formas en las que los jugadores pueden mejorar su experiencia de juego en Switch es usando el mando Pro o Pro-Controller, una opción muy popular gracias a su diseño ergonómico, la disposición de los botones y la mayor duración de la batería.

Así que, tanto si quieres deshacerte de esos Joy-Cons como si simplemente quieres saber si puedes usar el mando Pro en Tears of the Kingdom, nuestra guía tiene todo lo que necesitas saber.

¿Es compatible The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom con el mando Pro?

Sí, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom es compatible con el mando pro. Esto significa que los jugadores pueden usar un mando Pro existente o comprar el nuevo mando Pro de Tears of the Kingdom.

Evidentemente, es una gran noticia para los jugadores de Nintendo Switch que prefieren la disposición de los botones y la sensación del mando profesional a la de los Joy-Cons. La mayor duración de la batería también significa que podrás pasar más tiempo explorando las Islas flotantes y el vasto mundo de Hyrule.

¿Cuáles son los controles con el mando?

Nintendo aún no ha publicado el esquema de control de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Sin embargo, es probable que el juego presente un esquema similar al de Breath of the Wild. A continuación puedes ver el esquema de control completo de Breath of the Wild:

Stick izquierdo: Mover a Link, navegar por los menús

Stick derecho: Controlar la cámara, apuntar con el arco u otras armas a distancia

A: Interactuar, confirmar, hablar, trepar

B: Cancelar, correr, detener acciones (como cocinar)

X: Saltar, trepar más rápido

Y: Atacar, usar arma

L: Restablecer la cámara, apuntar con el escudo (cuando se usa un escudo)

R: Lanzar arma, soltar objeto

ZL: Bloquear (apuntar con Z), levantar escudo, parar con escudo (si usas escudo)

ZR: Sacar el arco (mantener y soltar para disparar)

+: Abrir el menú del sistema (guardar, cargar, opciones, etc.)

-: Abrir la Piedra Sheikah

D-Pad izquierdo: Seleccionar escudo, cambiar flecha

D-Pad arriba: Cambiar runa

D-Pad derecho: Seleccionar arma / seleccionar arco

D-Pad abajo: Silbar (llamar al caballo)

Además de los controles de botón estándar, tanto el Pro Controller como los Joy-Cons también admiten controles de movimiento para apuntar con el arco u otras armas a distancia. Esto se hace inclinando el Joy-Con o el mando Pro. Estos controles de movimiento pueden activarse o desactivarse en el menú de opciones del juego.