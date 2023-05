Todas las Atalayas de Zelda: Tears of the Kingdom – todas las localizaciones

Las torres Atalayas son imprescindibles en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, ya que te permiten ver más de Hyrule y de las Islas Celestes. A continuación te explicamos cómo encontrarlas todas.

Hay mucho que hacer en Zelda: Tears of the Kingdom, desde explorar Hyrule hasta recoger valiosas armaduras para Link. Sin embargo, hacer todo esto es mucho más fácil con la ayuda de algunas Atalayas extremadamente útiles.

Dicho esto, encontrar estas Atalayas puede ser un poco complicado, sobre todo cuando hay tanto terreno que recorrer. Así que, teniendo esto en cuenta, te explicamos cómo encontrar todas las Atalayas en Zelda: Tears of the Kingdom, así como para qué sirven.



¿Qué son las Atalayas en Tears of the Kingdom?

Las Atalayas son una forma fantástica de ver más partes de Hyrule y las Islas Celestes. Piensa en ellas como si fueran la versión mejorada de las torres Sheikah de Breath of the Wild, que te permiten ver más partes del mapa y revelan esa hermosa isla celeste que hay sobre ti.

Además, si te acercas a una Atalaya, podrás lanzar a Link al cielo, lo que significa que podrás sumergirte rápida y fácilmente en otros lugares sin tener que desplazarte a pie.

Todas las Atalayas en The Legend of Zelda Tears of the Kingdom

Nintendo

En total hay 15 Atalayas situadas en Hyrule y se pueden encontrar repartidas por todo el mapa. Arriba tienes una descripción de todas las ubicaciones, mientras que abajo hemos detallado un poco más de información sobre dónde encontrar cada torre:

Atalaya del paso de Naorin – Hebra

Nintendo

Para encontrar la Atalaya del Paso de Naorin, dirígete a la Aldea de Rito y toma el camino hacia el norte. En la bifurcación, ve a la derecha hasta el final del camino. Mira a la izquierda y hacia arriba y verás la torre.

Cordillera de Gerudo

Nintendo

Para encontrar la Atalaya de la Cordillera de Gerudo, tendrás que dirigirte a las Tierras Altas de Gerudo y viajar hacia el sur.

Cañón de Gerudo

Nintendo

La Atalaya del Cañón Gerudo está al otro lado de las Tierras Altas de Gerudo, así que te recomendamos que te dirijas a ella después de encontrar la Atalaya anterior. Una vez que tengas la torre de las Tierras Altas, dirígete hacia el sureste hasta que pases el río, entonces la Atalaya del Cañón Gerudo será tuya.

Centro de Hyrule

Nintendo

La Atalaya del fuerte vigía está en el centro de la región. Tendrás que encontrarla para avanzar en la historia.

Llanura de Hyrule

Nintendo

Esta Atalaya la encontrarás un poco más al sur de la anterior. Recomendamos que sean las dos primeras Atalayas que descubras en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Eldin

Nintendo

La Atalaya del Valle Eldin se encuentra al sur del Cañón Eldin, al nordeste del Centro de Hyrule.

Ruinas de Oumbra

Nintendo

Esta Atalaya está justo al norte del Gran Bosque de Hyrule.

Monte Ulri

Nintendo

Dirígete a las Tierras Altas de Akkala, justo al sureste de la Montaña de la Muerte y verás la Atalaya de la Montaña Ulri, te recomendamos que te ciñas a las sendas que rodean las tierras altas hasta que tengas que atravesar una colina para llegar a la torre.

Meseta Zorana

Nintendo

Se encuentra al oeste de la región, cerca de Lanayru.

Colina Sahasra

Nintendo

Para encontrar esta torre, dirígete a la Aldea Kakanke y mira hacia el oeste. Una vez allí, verás la Atalaya de la Colina de Sahasra.

Meseta de Popla

Nintendo

Dirígete al Noreste del Lago Hylia para dar con esta Atalaya.

Pantano de Fandell

Nintendo

Para dar con esta Atalaya de Zelda: Tears of the Kingdom, tendrás que dirigirte a Necluda oriental.

Monte Lanayru

Nintendo

Como ocurre con la mayoría de estas Atalayas de Zelda: Tears of the Kingdom, su ubicación es relativamente autoexplicativa, sobre todo cuando conoces su nombre. Simplemente dirígete al Monte Lanayru, en el extremo este del mapa, y sube para encontrar la torre.

Monte Labla

Nintendo

Esta Atalaya te hará tomar una ruta más alejada del camino, pero es relativamente fácil llegar a ella. Se encuentra en medio de un lago sobre una roca.

Gran estepa de Tabanta

Nintendo

Para encontrar esta Atalaya deberás dirigirte a las Montañas Hebra o a la estepa de Tabantha. Desde allí, sube por las montañas y verás la torre.

Ahí las tienes, esas son todas las Atalayas de Zelda: Tears of the Kingdom.