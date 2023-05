Cómo llegar a la Atalaya fuerte vigía en Zelda: Tears of the Kingdom

Acabas de terminar el tutorial de Gran Isla de los Albores de Tears of the Kingdom. Acabas de caer en Hyrule y no tienes ni idea de adónde ir. ¿Te suena? Pues eso es lo que les ha ocurrido a millones de jugadores de todo el mundo. Te contamos cómo llegar a la primera Atalaya y continuar con la historia.

Si quieres estructurar un poco tu partida y empezar a desbloquear el mapa, el mejor lugar al que puedes llegar es, sin duda, Fuerte vigía, una pequeña zona central con caras conocidas que te permite activar las Atalayas, que se usan para revelar las distintas regiones de Hyrule.

También tiene tiendas, camas, armas y misiones secundarias que puedes recoger, por lo que es la posición ideal para comenzar tu exploración del mundo abierto.

¿Dónde está la Atalaya Fuerte vigía en The Legend of Zelda Tears of the Kingdom?

Cuando caigas por primera vez en Hyrule, estarás bastante lejos de Fuerte Vigía. Está situado justo antes del Castillo de Hyrule, que ahora flota en el aire, así que si te diriges hacia el centro del mapa, podrás alcanzarlo.

Para acelerar tu viaje, puedes intentar construir un vehículo para llegar más rápido. Si te enfrentas al castillo y sales del lago en el que aterrizaste y luego bajas por la colina, encontrarás una práctica caja de herramientas y ruedas que puedes utilizar para construir un coche.

No son tan sofisticados como los planeadores Zonan, pero si le has cogido el truco al Ultramano y tienes una turbina disponible, te pondrás en camino en un santiamén.

Al acercarte al bosque que precede al castillo, puede ser fácil perderse. Sin embargo, hay algunos investigadores fuera de un santuario fácilmente localizable en el Campo de Hyrule que pueden indicarte la dirección correcta. Consulta con ellos para que te indiquen la Atalaya.

Para más actualizaciones y guías de Zelda: Tears of the Kingdom, consulta nuestra guía detallada sobre cómo conseguir todas las flechas que necesitas.